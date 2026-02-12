'아묻따밴드' 차태현 "우리가 아이돌도 아닌데, 쇼케이스…기자들 왜 많이 오셨느냐"
|12일 서울 동숭동 SA홀에서 열린 아묻따밴드(
홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민)의 쇼케이스. 아묻따밴드가 라이브 무대를 선보이고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.12/
홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민의 아묻따밴드가 데뷔 소감을 밝혔다.
아묻따밴드는 12일 서울 종로 '사 홀'에서 첫 디지털 싱글 '알고 있잖아' 쇼케이스를 열고 "우리가 아이돌도 아닌데 쇼케이스 왜이렇게 많이 오셨냐"라고 했다.
아묻따밴드는 홍경민(리더·베이스), 조영수(키보드), 차태현(객원 보컬), 전인혁(기타), 김준현(드럼), 조정민(피아노)이 장르의 경계를 넘나들며 '좋은 음악'을 선보이기 위해 결성한 밴드다. 지난달 KBS2 '불후의 명곡'에 출연해 결성과 동시에 최종 우승까지 거머쥐며 저력을 입증하기도 했다.
특히 이날 쇼케이스도 뜨거운 취재 열기로, 멤버들이 놀라워했다. 홍경민도 "내가 군대에서 제대하는 날 이후로 이렇게 많은 기자 분이 오신 걸 처음 봤다"라고 웃었다.
이어 "평소에 느끼지 못한 기분을 느끼고 있다. 스무 살, 아마추어 시절 느낀 설레던 감정을 지금 다시 느끼고 있다. 기분이 너무 좋다. 가수를 하면서 잊고 있던 감정인 것 같다. 너무 큰 복을 받은 것 같다"고 고백했다.
조영수는 "나도 고등학생 때부터 밴드 생활을 시작했었다. 작곡만 하면서 시들해졌던 열정을 다시 느낀다. 처음 음악을 시작할 때의 열정이 생각이 나서 너무나 행복하다"고 말했다.
차태현 역시 "이게 참 무슨 일인가 싶다. 저희가 아이돌도 아닌데 왜 이렇게 많이 오셨나 싶다. 얼떨결에 이 자리까지 함께 하게 됐지만, 아묻따밴드 덕분에 음원이 하나 더 생겼고 무대도 함께 할 수 있어서 고맙고 신기하다"며 감격해 했다.
그러면서 "처음에는 우리가 쇼케이스를 하는 게 맞나 했는데, 대체 왜 이렇게 많이 오셨나 내가 여쭤보고 싶다"고 반문하기도 했다.
홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민이 의기투합한 아묻따밴드의 첫 번째 디지털 싱글 '알고 있잖아'는 13일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
