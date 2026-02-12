'아묻따밴드' 홍경민 "너무 출중한 보컬보다는…차태현 정도가 딱 좋아"

|
[스포츠조선 정빛 기자] 홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민의 아묻따밴드가 차태현의 보컬 실력을 논했다.
특히 이날 쇼케이스도 뜨거운 취재 열기로, 멤버들이 놀라워했다. 홍경민도 "내가 군대에서 제대하는 날 이후로 이렇게 많은 기자 분이 오신 걸 처음 봤다"라고 웃었다.
홍경민은 "저와 비슷하고 마음이 잘 맞는 동료를 만난다는 게 쉽지 않다. 처음에 멤버를 꾸리면서 조영수는 꿈도 못 꿨다. 이런 곡이 나올까 싶다"고 떠올렸다.
그러자 곡을 만든 조영수는 "정식 제안도 아니었다"라면서도 "떼창 부를 수 있는 음악이다. 곡은 제가 썼고, 가사는 멤버들이 릴레이처럼 썼다"고 설명했다.
처음 곡을 들었을 때를 돌이키기도 했다. 조정민은 "너무 벅차 올랐다. 첫사랑한테 달려가는 느낌이었다"라고 회상했다.
팀 역할 분배에 대한 얘기도 들려줬다. 전인혁은 "저는 야다 시절 보컬로 했지만, 플라워에서 기타리스트로 활동하기도 했다. 결국 여기까지 왔다. 보컬에 대한 아쉬움은 없다. 모두 연주를 하고 노래를 하는, 주인공인 밴드다"라며 "차태현 보컬은 소년의 감성이 있다. 거침 없이 달려가는 소년의 감성을 우리는 표현할 수 없더라. 정말 적격이다"고 치켜세웠다.
이에 홍경민은 "너무 출중한 보컬이 들어오면, 다음 보컬에 부담이 있을 수 있다. 반 정도는 딱 직장인 밴드처럼 되는 것 같다"고 했다. 홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민이 의기투합한 아묻따밴드의 첫 번째 디지털 싱글 '알고 있잖아'는 13일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com