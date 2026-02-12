'아묻따밴드' 차태현 "수익 나냐고? 전혀…그래서 회사 대표인 내가 직접"
|12일 서울 동숭동 SA홀에서 열린 아묻따밴드(홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민)의 쇼케이스. 차태현이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.12/
[스포츠조선 정빛 기자] 홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민의 아묻따밴드가 수익 구조를 짚었다.
아묻따밴드는 12일 서울 종로 '사 홀'에서 첫 디지털 싱글 '알고 있잖아' 쇼케이스를 열고 "이익이 전혀 안 나서 대표인 제가 하는 것"이라고 했다.
아묻따밴드는 홍경민(리더·베이스), 조영수(키보드), 차태현(객원 보컬), 전인혁(기타), 김준현(드럼), 조정민(피아노)이 장르의 경계를 넘나들며 '좋은 음악'을 선보이기 위해 결성한 밴드다. 지난달 KBS2 '불후의 명곡'에 출연해 결성과 동시에 최종 우승까지 거머쥐며 저력을 입증하기도 했다.
'알고 있잖아'는 히트메이커 조영수 작곡가가 작곡을 맡았으며 아묻따밴드 멤버들이 작사에 참여해 완성도를 한층 높인다. 객원 보컬로 참여한 차태현의 담백하면서도 진정성 있는 음색 또한 곡에 깊이를 더할 예정이다.
일회성 프로젝트인지, 계속되는 프로젝트인지, 콘서트 계획 등에 대해서도 궁금증이 생긴다. 홍경민은 "저희는 정해놓은 게 없다. 말 그대로 '아묻따'다. 아무것도 묻지도 따지지 말자는 거다. 1년에 한 번씩 꼭 음원을 내자, 콘서트를 돌자, 음악방송을 하자는 거창한 계획은 없다. 저희끼리 즐거울 수 있는 것이 목표라면 목표다"고 답했다.
회사 입장에서의 수익 구조 관련 질문도 나왔다. 아묻따밴드 소속사 넥스타엔터테인먼트의 수장차태현은 "이익이 전혀 안 난다. 그래서 대표인 제가 하는 거다. 대표니까 어느 정도 마음대로 할 수 있는 게 있어서 한다. 멜론 차트 1위 나오면, 난리가 나는 거다. 아직은 잘 모르겠지만, 대표 입장에서는 얼떨결에 하는 게 잘 될 때가 많긴 하더라"고 설명했다.
홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민이 의기투합한 아묻따밴드의 첫 번째 디지털 싱글 '알고 있잖아'는 13일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
