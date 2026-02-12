'아묻따밴드' 김준현 "합주 4시간, 회식 8시간…차비만 주시면 행사도 가능"

기사입력 2026-02-12 16:56


'아묻따밴드' 김준현 "합주 4시간, 회식 8시간…차비만 주시면 행사도 …
12일 서울 동숭동 SA홀에서 열린 아묻따밴드(홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민)의 쇼케이스. 김준현이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.12/

[스포츠조선 정빛 기자] 홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민의 아묻따밴드가 목표를 언급했다.

아묻따밴드는 12일 서울 종로 '사 홀'에서 첫 디지털 싱글 '알고 있잖아' 쇼케이스를 열고 "합주 네 시간 하고, 회식 여덟 시간한다"라며 "사비로 해외 콘서트 하고 싶다. 차비만 주시면 페스티벌도 가능"이라고 했다.

아묻따밴드는 홍경민(리더·베이스), 조영수(키보드), 차태현(객원 보컬), 전인혁(기타), 김준현(드럼), 조정민(피아노)이 장르의 경계를 넘나들며 '좋은 음악'을 선보이기 위해 결성한 밴드다. 지난달 KBS2 '불후의 명곡'에 출연해 결성과 동시에 최종 우승까지 거머쥐며 저력을 입증하기도 했다.

'알고 있잖아'는 히트메이커 조영수 작곡가가 작곡을 맡았으며 아묻따밴드 멤버들이 작사에 참여해 완성도를 한층 높인다. 객원 보컬로 참여한 차태현의 담백하면서도 진정성 있는 음색 또한 곡에 깊이를 더할 예정이다.

김준현은 "모여서 음악 얘기하고, 합주를 할 때 많으면 네 시간도 한다. 그러고 회식을 여덟 시간 한다. 그래서 동 틀 무렵에 집에 들어가곤 그렇다. 그것 자체가 행복하다"라고 말했다.

목표에 대해서도 "사비를 들여서라도 해외 콘서트를 하고 싶다. 그리고 페스티벌 단가가 싸다. 그냥 한 덩어리 주면, 알아서 N분의 1을 하겠다. 얼추 차비만 주시면 된다"라고 덧붙였다.

홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민이 의기투합한 아묻따밴드의 첫 번째 디지털 싱글 '알고 있잖아'는 13일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'유민상子' 김수영, 개콘 폐지후 마트판매원 변신...바나나 사업 실패로 큰 빚 "너무 불행해"

2.

장윤정, 절연母 대신 얻은 새 가족..."팔순 맞은 시父, 내가 최고라고"('장공장장윤정')

3.

고은아, 친언니 손절 고백 "번호 차단하고 8개월 안 봐" ('방가네')

4.

황희찬, '8억 페라리 영동대교 방치' 10억 피소...선수 측 "계약 파기 앙심 음해"

5.

이이경, 사생활 논란 후 '컬투쇼' 깜짝 복귀…"함께 출연한 게스트 용기 대단"

연예 많이본뉴스
1.

'유민상子' 김수영, 개콘 폐지후 마트판매원 변신...바나나 사업 실패로 큰 빚 "너무 불행해"

2.

장윤정, 절연母 대신 얻은 새 가족..."팔순 맞은 시父, 내가 최고라고"('장공장장윤정')

3.

고은아, 친언니 손절 고백 "번호 차단하고 8개월 안 봐" ('방가네')

4.

황희찬, '8억 페라리 영동대교 방치' 10억 피소...선수 측 "계약 파기 앙심 음해"

5.

이이경, 사생활 논란 후 '컬투쇼' 깜짝 복귀…"함께 출연한 게스트 용기 대단"

스포츠 많이본뉴스
1.

초유의 지각사태+'개인사정' 추상적 사유 되풀이. 삼성 김효범 감독, 제제금 300만원 징계

2.

자타공인 '최약체' 부임 → 2년만의 첫 4연승 감격…미라클? "집보다 숙소가 더 편해" 사령탑의 진심 통했다 [장충포커스]

3.

송성문 부상 복귀! SD 스프링 캠프 합류→감독 피셜 "몸 상태 좋다"…김하성이 잘 닦아놓은 길 걷는다

4.

'걸어서라도 토트넘 돌아가겠다' 포체티노, 설마 '도와줘 손흥민' 외칠까...차기 감독 후보 확정 '복귀설 이번엔 진짜다'

5.

[오피셜]'이청용에 정치인을 더했다' 오른발 플레이메이커+왼발 윙어 동시 가세로 더 무서워진 인천 2선

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.