'최시훈♥' 에일리, 시험관 시술 후유증 호소..가스·통증에 "5일째 화장실도 못 가"

기사입력 2026-02-13 15:15


'최시훈♥' 에일리, 시험관 시술 후유증 호소..가스·통증에 "5일째 화…

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 에일리가 시험관 시술 과정을 공개하며 쉽지 않은 몸 상태를 전했다.

13일 유튜브 채널 '일리네 결혼일기'에는 '[시험관 일기]Day2/5 난자채취 4일 차, 생각보다 더 힘듭니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 난자 채취 이후 회복 중인 에일리의 일상이 담겼다.

남편 최시훈은 카메라를 켜며 "와이프가 잠도 잘 못 자고 밥도 잘 못 먹어서 너무 걱정이다"라고 털어놨다. 그는 에일리에게 '기적'이라는 꽃말을 가진 꽃다발을 건네며 응원의 마음을 전했다. 이어 "난자 채취 4일 차 되는 날이다. 시술이 끝나고 약을 처방받았는데, 가스가 계속 차서 움직이기도 힘들어하고 잠도 잘 못 잔다"고 현재 상태를 설명했다.

최시훈은 "걷기도 힘들어했는데 좀 움직여야 소화가 될 것 같아서 산책을 가 보려고 한다"며 에일리와 함께 집 근처를 걸었다.


'최시훈♥' 에일리, 시험관 시술 후유증 호소..가스·통증에 "5일째 화…
하지만 산책은 오래 이어지지 못했다. 그는 "얼마 못 걸었는데 복부 통증이 너무 심해서 다시 돌아가기로 했다"며 안타까운 마음을 드러냈다.

또 에일리가 "5일째 화장실을 못 간 것 같다"고 호소하자, 최시훈은 "이렇게 힘들어할 때 제가 옆에 있어 줄 수 있어 다행이라는 생각이 든다. 지금 힘든 것보다, 임신하고 아이 낳으면 더 힘들 텐데. 해 줄 수 있는 게 무엇인지 하나하나 배워 가는 중이다"고 말했다.

한편 에일리는 지난해 3세 연하의 배우 출신 사업가 최시훈과 결혼했으며, 2세를 위해 시험관 시술을 준비 중이다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이 어린이는 자라서 금메달리스트가 됩니다..9살 최가온 ‘세상에 이런일이’ 출연 재조명

2.

'충주맨' 김선태, 충주시 떠난다...'억대 연봉'도 거절했는데 돌연 '사직서 제출'

3.

'이천수♥' 심하은, 70kg 충격 고백 "갑상선·림프절 이상, 몸 망가지고 있어"

4.

풍자, 27kg 빼더니 '확 달라진 얼굴'..연하男 여리여리 비주얼 '깜짝'

5.

손연재, '돈자랑 비판' 의식했나..."왜 샀는지 모르겠다" 과소비 반성

연예 많이본뉴스
1.

이 어린이는 자라서 금메달리스트가 됩니다..9살 최가온 ‘세상에 이런일이’ 출연 재조명

2.

'충주맨' 김선태, 충주시 떠난다...'억대 연봉'도 거절했는데 돌연 '사직서 제출'

3.

'이천수♥' 심하은, 70kg 충격 고백 "갑상선·림프절 이상, 몸 망가지고 있어"

4.

풍자, 27kg 빼더니 '확 달라진 얼굴'..연하男 여리여리 비주얼 '깜짝'

5.

손연재, '돈자랑 비판' 의식했나..."왜 샀는지 모르겠다" 과소비 반성

스포츠 많이본뉴스
1.

거봐 이강인, 우리한테 오랬지! '4골 폭발' AT 마드리드, 바르셀로나 대파…여름 이적시장 'LEE 영입 기회' 또 온다

2.

英 매체 단독 보도! '박지성 주장 박탈' 레드냅, 토트넘 신임 사령탑 부임 가능성…욕심 그득그득 "맡겨만 달라"

3.

"이런 경기를 직접 볼 수 있어 정말 영광!" 최가온이 쓴 미친 드라마에 美가 더 열광...부상 투혼에 "이게 바로 인간의 의지" 극찬

4.

"술·여자·돈 조심해,인생 끝난다"…'42세 홀드왕', 유망주에게 전한 뼛속 깊은 조언

5.

"절뚝절뚝"→"눈물 폭발" 韓 2008년생 '올림픽 새 역사' 최가온 '기적의 드라마'…전 세계가 같이 울었다 '극찬 폭발'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.