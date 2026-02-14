박나래 '無편집' 효과 제대로...'운명전쟁49' 반응 터졌다 '월드와이드 10위'

기사입력 2026-02-14 11:57


[스포츠조선 김준석 기자] 논란으로 활동을 중단한 박나래가 무편집으로 등장한 디즈니+ 오리지널 예능 '운명전쟁49'가 플릭스패트롤 디즈니+ 한국 TV쇼 부문 1위를 차지했다.

지난 11일(수) 1~4회 공개와 동시에 시청자들의 호평이 이어지며 폭발적인 반응을 이끌어내고 있다.

이 같은 뜨거운 인기에 힘입어 '운명전쟁49'는 글로벌 OTT 플랫폼 시청 순위 집계 사이트인 FlixPatrol(플릭스패트롤)에서 2/13(금) 기준, 디즈니+ TV쇼 부문 한국과 대만의 1위에 이름을 올린 것은 물론, 월드와이드 TV쇼 부문에서도 10위에 랭크되며 흥행 저력을 입증했다.

뿐만 아니라 디즈니+ 앱 내 '오늘 한국의 TOP10' 1위를 차지한 데 이어, OTT 통합 검색 플랫폼 키노라이츠의 '오늘의 트렌드 랭킹' 전체 통합 3위, 디즈니+ 일간 통합 1위에 오르며 흥행 신드롬을 예고하고 있다.

이처럼 공개와 동시에 압도적 화제성을 자랑하고 있는 디즈니+의 오리지널 예능 '운명전쟁49'는 설 연휴를 앞두고 전 세대를 사로잡는 도파민 터지는 콘텐츠로 굳건히 자리매김할 예정이다.

금기를 깬 충격적 미션이 이어진 '촉의 전쟁' 이후, 또 한 번의 예측불가 미션을 예고하는 '운명전쟁49' 5~7회는 오는 18일(수) 디즈니+에서 확인할 수 있다.

한편 박나래는 최근 이른바 '주사 이모'로 불린 A씨로부터 불법 의료 행위를 받았다는 의혹에 휩싸였다. 이와 함께 전 매니저에 대한 갑질 의혹 등으로도 법적 공방을 이어가고 있다.

해당 논란 등이 확산되면서 박나래는 방송 활동 중단을 선언했으나 사전제작으로 진행된 OTT 예능인 '운명전쟁49'에는 편집 없이 등장화제를 모았다.

