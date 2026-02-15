지성, MBC '킬미, 힐미' 이어 '판사 이한영'도 흥행…"사랑해 주셔서 감사합니다"

|
[스포츠조선 안소윤 기자] '판사 이한영'을 이끈 주인공 지성이 시청자들에게 마지막 인사를 건넸다.
첫 방송 전 진행된 제작발표회에서 연출을 맡은 이재진 감독은 지성에 대해 "워낙 연기를 잘하는 배우"라 언급한 후, "지성이 이한영 캐릭터의 변화를 잘 그려갈 수 있을 것이라 생각했다"라고 밝히며 굳건한 믿음을 내비쳤던 바. 이를 증명하듯, 지성은 이번에도 주특기인 '믿고 보게 되는 열연'을 펼쳐 감탄을 이끌었다.
지성은 극 초반부에는 처절하게 무너지고 다시 일어서는 모습을, 후반부로 갈수록 '사이다 히어로'로 변모해 나가는 과정을 설득력 있게 그려내 서사의 밀도를 높였다. 이렇듯 그의 견고한 연기 내공과 완급 조절이 또 한 번 빛나며, 휘몰아치는 전개의 중심을 단단하게 지켰다.
'판사 이한영'의 시작과 끝을 완벽하게 책임진 지성. '원앤온리' 믿고 보는 배우의 저력을 아낌없이 보여준 그가 소속사 써패스이엔티를 통해 드라마가 종영을 맞이한 소회를 전했다.
지성은 "사랑하는 시청자 여러분, '판사 이한영' 재밌게 보셨나요? 지금까지 '판사 이한영'을 많이 사랑해 주셔서 감사합니다. 여러분 덕분에 즐겁게 촬영할 수 있었습니다"라며 시청자들을 향해 감사함을 표했다. 이어 그는 "극 속에서 이한영은 거센 모함과 갈등 속에서도 끝까지 정의를 향해 달려갔습니다. 그 여정이 여러분의 마음 한편에 오래 남기를 바랍니다"라는 진심 어린 메시지를 끝으로 소감을 매듭지었다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com