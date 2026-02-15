이순실, 100억 벌더니...'성형수술+6백만원 명품백' 직원 복지 플렉스 (사당귀)

최종수정 2026-02-15 17:43

이순실, 100억 벌더니...'성형수술+6백만원 명품백' 직원 복지 플렉…

[스포츠조선 김수현기자] '100억 CEO' 이순실이 직원들에게 엄청난 새해 선물을 선사했다.

15일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀귀'에서는 이순실 보스가 출연했다.

통 큰 이순실 보스는 새해를 맞이 직원들에게 플렉스를 했다고. 이순실은 "주방장은 리프팅 시술을 해줬고 홀 매니저는 쌍꺼풀 수술을 했다"라고 아깨를 폈다.


또 다른 직원에게는 명품 가방을 사줬다고 밝혔다. '연매출 100억 CEO' 이순실은 "우리 직원들 홀 매니저와 이사, 매장 직원에게 200만 원 상당의 명품가방을 사줬다"라고 자랑했다.

남편에게는 뭐 해줬냐는 질문에 이순실은 "우리 남편에게는 내가 선물이다"라며 너스레를 떨었다.

이순실은 직원들이 준비한 경락 마사지를 받았다. 이순실은 "북한에는 정말 못 먹고 못사는 집 애들 얼굴이 딱 요만하다"라며 선생님의 작은 얼굴을 보고 감탄했다.

shyun@sportschosun.com

