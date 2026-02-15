초아, 쌍둥이 고위험 임신 상태...안타까운 상황 "출혈·수축으로 입원"

|
[스포츠조선 김수현기자] 걸그룹 크레용팝 출신 초아가 쌍둥이 만삭 임신 중 출혈과 자궁 수축으로 입원했다.
하지만 수시간이 지난 뒤 초아는 병원에 입원하게 됐다. 그는 "수축과 갑작스러운 출혈로 입원했어요. 다힝해 아가들은 건강하게 잘 있고 수축, 출혈도 모두 잡혔는데 고위험 산모라 내일 아침까지 경과를 지켜본 뒤 퇴원 여부가 결정된대요"라고 현상황을 알렸다.
이어 "하트야 큐트야 아직은 아니야. 조금만 더 천천히 있다가 만나자"라며 속상해 했다.
그는 "아까는 너무 놀라서 손은 발발 눈물 줄줄 초긴장 상태로 꺼비씨한테 난리부르스를 친 것 같은데 처음부터 끝까지 침착하게 대처해준 남편.. 안정된 후에 오는 머쓱함과 미안함"이라 털어놓았다.
한편, 초아는 2021년 6세 연상의 사업가와 결혼, 결혼 1년 차에 자궁경부암 진단을 받고 투병을 이어왔다고 밝혔다.
초아는 이후 암 절제 및 가임력 보존 수술을 받고 올해 초 임신 준비가 가능하다는 이야기에 2세 준비를 해왔다.
2년 전 자궁경부암 진단을 받은 초아는 최근 쌍둥이 임신 소식을 알려 많은 축하를 받았다.
초아는 시험관 1차 만에 아이가 찾아왔다며 "저는 경부가 없어 조산위험이 있어 일부러 배아를 1개만 이식을 했는데도 스스로 자연 분열해 일란성 쌍둥이가 되었다. 1% 확률이라고 한다"며 "처음엔 걱정이 앞섰지만, 지금은 그저 열심히 잘 품어서 건강하게 낳아야겠다는 생각 뿐"이라고 감격했다.
