'故최진실 딸' 최준희, 23세인데…11세 연상 회사원과 결혼[SC이슈]

기사입력 2026-02-16 10:19


사진 출처=최준희 계정

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서 겸 모델로 활동 중인 최준희(23)가 오는 5월 결혼식을 올린다는 소식이 전해졌다.

더팩트 보도에 따르면, 최준희는 5월 16일 서울 강남의 한 호텔에서 결혼식을 올릴 예정이다.

예비 신랑은 11세 연상의 비연예인 회사원으로, 두 사람은 약 5년간 교제하며 신뢰를 쌓아온 끝에 평생을 함께하기로 약속한 것으로 알려졌다.

또 결혼 준비는 오빠인 가수 최환희(활동명 지플랫)의 응원 속에 진행 중인 것으로 전해졌다.

측근에 따르면 예비 신랑은 화려한 직업을 가진 인물은 아니지만 성실하고 따뜻한 성품의 소유자로, 최준희가 힘든 시기를 보낼 때 곁을 지키며 큰 버팀목이 됐다. .

2003년생인 최준희는 고 최진실과 야구선수 출신 고 조성민의 딸로, 어린 시절부터 대중의 관심 속에서 성장했다.

과거 자가면역질환 투병으로 체중이 90㎏대까지 늘었다가 식단 관리와 운동을 통해 40㎏대까지 감량한 사실이 알려지며 화제를 모았다.

이후 인플루언서와 모델 등 다양한 분야에서 활동을 이어가고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.