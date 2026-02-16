'팔이피플 논란' 홍현희, 유재석이 챙겼다…설 선물 인증 "선배님♥"
[스포츠조선 이지현 기자] 개그우먼 홍현희가 선배 유재석으로부터 받은 설 선물을 공개했다.
16일 홍현희는 "선배님♥"이라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개한 사진은 고기 선물 세트로, '출세, 부귀, 다복 염원을 담은 책기도를 보낸다. 모든 바람이 이루어지길 바라며 감사 인사를 전합니다. 유재석 드림'이라고 적은 메시지가 동봉되어 있다.
홍현희는 유재석이 진행하는 유튜브 채널 '뜬뜬'에 자주 출연하며, 오랜 인연을 이어 오고 있다.
한편 최근 홍현희의 남편 제이쓴은 다이어트를 시작한 아내 홍현희를 돕기 위해 언제든지 안전하게 먹을 수 있는 식초를 만들었고, 이를 판매했다. 이후 해당 제품은 론칭 4시간 만에 품절이 되면서 대박을 터트렸다.
이 과정에서 홍현희는 자신의 유튜브 채널을 통해 "60kg에서 49kg까지 약 10kg을 감량했다"면서 보정 의혹이 생길 정도로 살이 쏙 빠진 모습을 선보여 화제를 모으기도 했다. 하지만 이는 상업적 이용 논란이 불거지기도 했다.
최근 '뜬뜬'에 출연 한 당시에도 16kg 감량에 성공한 홍현희의 모습에 놀란 유재석이 "인물이 났다. (턱살이) 날아갔다"고 김탄하자, 필라테스와 운동 등으로 관리하고 있는 홍현희는 "(턱살을) 날렸다. 16시간 공복을 유지한다"며 "원래 자기 전까지 먹었다. 아직에도 끅끅 댔는데 대사가 너무 느려 몸이 힘들었다"고 답하기도 했다.
