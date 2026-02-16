비주얼 합 터졌다…'IST 신인' 튜넥스, 힙 무드 콘셉트 공개

기사입력 2026-02-16 16:07


[스포츠조선 정빛 기자] 신인 보이그룹 TUNEXX(튜넥스)가 첫 미니앨범의 콘셉트를 추가 공개하며 데뷔 기대감을 높였다.

튜넥스는 15일과 16일 0시 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 'SET BY US ONLY(셋 바이 어스 온리)'의 'US ONLY(어스 온리)' 버전 무드 필름과 콘셉트 포토를 순차적으로 공개했다.

앞서 공개된 'UNSET(언셋)' 버전이 자연광 속 자유로운 분위기를 담아냈다면, 이번 'US ONLY' 버전에서는 보다 힙하고 콘셉추얼한 무드로 팀의 또 다른 면모를 드러냈다. 그래피티가 가득한 공간과 감각적인 노이즈 사운드는 튜넥스만의 에너지를 강조하며 강한 인상을 남겼다.

특히 멤버들은 '주파수'를 시각적 오브제로 활용해 팀의 정체성을 표현했다. 서로 다른 일곱 색이 하나의 신호로 모이는 이미지를 통해, 각자의 개성이 모여 완성되는 팀워크와 방향성을 상징적으로 풀어냈다.

일곱 멤버의 안정적인 비주얼 합과 자연스러운 케미스트리 역시 눈길을 끈다. 여유 있는 제스처와 시선 처리만으로도 퍼포먼스를 예고하며 무대에 대한 기대를 높였다.


또한, 프롤로그에 이어 이번 US ONLY 무드필름을 통해 튜넥스 멤버들의 고유 번호가 포착됐다. 동규 000, 인후 001, 타이라 005, 성준 088, 제온 007, 시환 017, 아틱 009 등 각자 고유 번호에 어떤 특별한 의미를 넣었을지 궁금증을 자아내고 있다.

'SET BY US ONLY'는 IST엔터테인먼트에서 새롭게 선보이는 보이그룹 튜넥스의 첫 미니앨범이다. 멤버 동규, 제온, 시환이 타이틀곡 '내가 살아있다는 증거'와 수록곡 '100%' 작사에 참여해 팀의 색을 직접 담아냈다.

앨범 전반에는 외부의 기준이 아닌, 스스로 정한 방향을 따라가겠다는 메시지가 녹아 있다. 튜넥스가 자신들만의 신호로 어떤 첫 이야기를 시작할지 관심이 모인다.


튜넥스의 첫 번째 미니앨범 'SET BY US ONLY'는 오는 3월 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

