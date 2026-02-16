옥주현, 日 유튜버도 의심한 '립싱크'의 진실..."숨 안 쉬는 게 아닌 코로 쉰 다"
[스포츠조선 김준석 기자] 뮤지컬 배우 옥주현이 불거졌던 립싱크 의혹에 대해 직접 입을 열었다.
16일 방송된 아니 근데 진짜!에 출연한 옥주현은 과거 제기됐던 '숨소리 논란'과 관련해 자신의 공연 방식을 설명했다.
앞서 일부 온라인상에서는 라이브 무대임에도 숨소리가 들리지 않는다며 립싱크 의혹을 제기한 바 있다.
이에 대해 옥주현은 "관객석에서는 수많은 사람들이 한 방향으로 숨을 쉬고 있는데, 기류 때문에 입으로 숨을 마시면 목이 완전히 간다"고 말했다.
이어 "그래서 코로 숨을 쉰다. 일본인 유튜버가 숨소리가 안 들린다고 이야기했는데, 그게 내 방법이라면 방법"이라고 덧붙이며 의혹을 일축했다.
옥주현은 그간 뮤지컬 무대에서 폭발적인 가창력으로 '뮤지컬 퀸'이라는 수식어를 얻어왔다.
이날 방송에서도 거침없는 입담과 솔직한 해명으로 이목을 끌었다.
한편 이날 방송에서는 탁재훈과의 유쾌한 케미도 화제를 모았다. 탁재훈은 "넌 언젠가 감방 들어올 줄 알았다"고 농담을 던졌고, 옥주현은 "오빠가 많이 들이댔다"고 받아치며 웃음을 자아냈다.
