옥주현, 日 유튜버도 의심한 '립싱크'의 진실..."숨 안 쉬는 게 아닌 코로 쉰 다"

기사입력 2026-02-16 22:16


옥주현, 日 유튜버도 의심한 '립싱크'의 진실..."숨 안 쉬는 게 아닌…

옥주현, 日 유튜버도 의심한 '립싱크'의 진실..."숨 안 쉬는 게 아닌…

옥주현, 日 유튜버도 의심한 '립싱크'의 진실..."숨 안 쉬는 게 아닌…

[스포츠조선 김준석 기자] 뮤지컬 배우 옥주현이 불거졌던 립싱크 의혹에 대해 직접 입을 열었다.

16일 방송된 아니 근데 진짜!에 출연한 옥주현은 과거 제기됐던 '숨소리 논란'과 관련해 자신의 공연 방식을 설명했다.

앞서 일부 온라인상에서는 라이브 무대임에도 숨소리가 들리지 않는다며 립싱크 의혹을 제기한 바 있다.

이에 대해 옥주현은 "관객석에서는 수많은 사람들이 한 방향으로 숨을 쉬고 있는데, 기류 때문에 입으로 숨을 마시면 목이 완전히 간다"고 말했다.

이어 "그래서 코로 숨을 쉰다. 일본인 유튜버가 숨소리가 안 들린다고 이야기했는데, 그게 내 방법이라면 방법"이라고 덧붙이며 의혹을 일축했다.

옥주현은 그간 뮤지컬 무대에서 폭발적인 가창력으로 '뮤지컬 퀸'이라는 수식어를 얻어왔다.

이날 방송에서도 거침없는 입담과 솔직한 해명으로 이목을 끌었다.

한편 이날 방송에서는 탁재훈과의 유쾌한 케미도 화제를 모았다. 탁재훈은 "넌 언젠가 감방 들어올 줄 알았다"고 농담을 던졌고, 옥주현은 "오빠가 많이 들이댔다"고 받아치며 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 16개월 딸, 광고 17개 찍더니 가족 중 '최고' 부자..."큰 손 아기" ('행복해다홍')

2.

이병헌 3살 딸, 말문 트이자 父 얼굴 걱정..."아빠 어디 아파?" ('이민정 MJ')

3.

故 김새론 오늘(16일) 1주기…절친 이영유, 납골당서 "우리 론이 평생 사랑해"

4.

장수원, '유난 육아' 논란에 결국 풀영상 공개…"아내 운 거 아냐, 편집 오해"

5.

'임신' 김지영, 결혼 2주차 첫 명절에 안타까운 병원行..."♥남편 독감 엔딩"

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 16개월 딸, 광고 17개 찍더니 가족 중 '최고' 부자..."큰 손 아기" ('행복해다홍')

2.

이병헌 3살 딸, 말문 트이자 父 얼굴 걱정..."아빠 어디 아파?" ('이민정 MJ')

3.

故 김새론 오늘(16일) 1주기…절친 이영유, 납골당서 "우리 론이 평생 사랑해"

4.

장수원, '유난 육아' 논란에 결국 풀영상 공개…"아내 운 거 아냐, 편집 오해"

5.

'임신' 김지영, 결혼 2주차 첫 명절에 안타까운 병원行..."♥남편 독감 엔딩"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]"최민정 등 韓선수 3명→中선수 소개" 논란 일파만파→캐나다 공영방송, 정정보도문 올렸다...대한체육회X캐나다문화원 기민한 대응[밀라노 속보]

2.

또 엉덩이로 마무리! "역사상 가장 오만한 세리머니" 피에트로 시겔, 500m 예선에서 또 선보였다[밀라노 현장]

3.

'왜 이렇게 韓 기대주 괴롭히나' 김길리, 이번엔 뜻밖의 '나쁜손' 피해...다행히 '어드밴스' 결선 진출[밀라노 현장]

4.

상상만 했던 독주 발생...아무 방해 없이 '쾌속 질주' 단지누, 남자 500m 예선 가뿐히 통과[밀라노 현장]

5.

"울지마! 람보르길리...넌 최고야!" 1000m서 또 넘어진 김길리, 우여곡절 끝 銅...생중계 인터뷰中 폭풍눈물[밀라노 스토리]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.