태진아, 장모 산소서 오열 "♥옥경이 중증치매, 하루가 천년같아"('조선의 사랑꾼')

기사입력 2026-02-16 23:35


[스포츠조선 정안지 기자] 가수 태진아의 아내 옥경이가 중증 치매 진단받은 가운데 태진아가 장모님 산소에서 오열했다.

16일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼' 설 특집에서는 태진아♥옥경이 부부의 2년 전과는 확연히 달라진 치매 투병의 일상이 공개됐다.

이날 옥경이는 2년 전과 다르게 휠체어를 타고 등장, 정기검진을 위해 병원으로 향했다. 태진아는 "작년 4월, 5월부터 나가는 걸 싫어했다. 다리에 근육이 빠지니까 걷는 게 힘든 거다"라고 했다.

병원에 도착, 2년 전만 해도 소통이 가능했었던 옥경이는 이날은 '식사 잘하시냐'는 의사의 질문에 "나도 졸리다"면서 동문서답해 걱정을 자아냈다.

태진아는 "가까이서 볼 땐 그 상태를 유지하는 것 같은데"라고 조심스럽게 물었고, 의사는 "치매 발병한 지 7년이 지났다. 이제는 중증 치매 상태다. 아기 같은 상태"라며 현재 옥경이의 상태에 대해 전했다. 이어 의사는 "회상 치료라는 게 있다. 어린 시절, 젊었을 때 기억을 되살려서 현재의 삶에 의미를 부여하는 치료법이다"라며 "익숙한 노래, 물건을 보여주면 도움이 될 것 같다. 사진도 기억을 되살리는 데 도움이 될 것 같다"라고 했다.


이에 태진아는 아내에게 보여줄 '회상 치료' 영상을 촬영하기 위해, 두 사람의 특별한 기억이 담겨있는 미국의 타임스퀘어에 25년 만에 방문했다.

태진아는 든든한 지원군인 처남과 함께 먼저 아내가 가고 싶어 했던 어머니 산소를 찾았다. 태진아는 "바쁘게 산다고 이렇게 늦게 오게 됐다. 죄송하다. 장모님 돌아가시기 전에 내 손잡고 유언하셨지 않나. '절대 죽을 때까지 옥경이 책임져야 해'. 장모님 말씀대로 약속 지키고 잘 살고 있다"면서 "장모님도 내 소원 좀 하나 들어달라. 옥경이 치매를 낫게 해달라"며 눈물을 쏟았다.

그는 "요즘 사는 게 사는 게 아니다. 하루가 천 년같이 가슴이 답답하다. 내가 집에서 울면 옥경이가 왜 우냐고 이상하게 생각할 테니 화장실에서 물 틀어놓고 운다"면서 "제발 욕경이 좀 안 아프게 해달라. 제발 치매만큼은 낫게 해달라. 만약에 나을 수가 없다면 지금 상태로만 있게 해달라. 왜 나한테 이렇게 시련을 주냐"면서 오열해 안타까움을 자아냈다.

