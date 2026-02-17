'108kg' 신기루, 수억 다이어트 모델 '칼거절'…"요요 위약금 계산하니 답 안 나와"
[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 신기루가 수억 원대 다이어트 광고 제안을 단칼에 거절한 이유를 공개했다.
16일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 신기루가 이용진과 함께 출연해 거침없는 입담을 펼쳤다.
이날 신기루는 과거 다이어트 업체들로부터 파격적인 광고 제안을 여러 차례 받았다고 밝혔다.
그는 "살을 한 번 확실히 빼면 큰돈을 벌 수 있겠다는 생각을 한 적도 있다"며 실제로 억 대 모델료를 제시받았다고 털어놔 출연진을 놀라게 했다.
하지만 신기루는 해당 제안을 모두 거절했다고. 이유는 다름 아닌 '요요'였다.
그는 "위약금 계산을 때려봤을 때 안 되겠더라"고 솔직하게 말했다. 살을 뺀 뒤 다시 체중이 증가할 경우 지불해야 할 위약금 규모가 상당했다는 것.
이에 신동엽은 "너 20년 가까이 고생해서 번 돈을 다 날린다"고 거들었고, 스튜디오는 웃음바다가 됐다.
신기루는 최근 몸무게 108kg임을 솔직하게 밝히며 특유의 자기 고백 개그로 사랑받고 있다. 그는 "요요 위약금 계산해보니 답이 안 나왔다"며 현실적인 이유로 수억 제안을 뿌리쳤다고 덧붙였다.
narusi@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.