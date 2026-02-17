'108kg' 신기루, 수억 다이어트 모델 '칼거절'…"요요 위약금 계산하니 답 안 나와"

기사입력 2026-02-17 07:01


'108kg' 신기루, 수억 다이어트 모델 '칼거절'…"요요 위약금 계산…

'108kg' 신기루, 수억 다이어트 모델 '칼거절'…"요요 위약금 계산…

[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 신기루가 수억 원대 다이어트 광고 제안을 단칼에 거절한 이유를 공개했다.

16일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 신기루가 이용진과 함께 출연해 거침없는 입담을 펼쳤다.

이날 신기루는 과거 다이어트 업체들로부터 파격적인 광고 제안을 여러 차례 받았다고 밝혔다.

그는 "살을 한 번 확실히 빼면 큰돈을 벌 수 있겠다는 생각을 한 적도 있다"며 실제로 억 대 모델료를 제시받았다고 털어놔 출연진을 놀라게 했다.

하지만 신기루는 해당 제안을 모두 거절했다고. 이유는 다름 아닌 '요요'였다.

그는 "위약금 계산을 때려봤을 때 안 되겠더라"고 솔직하게 말했다. 살을 뺀 뒤 다시 체중이 증가할 경우 지불해야 할 위약금 규모가 상당했다는 것.

이에 신동엽은 "너 20년 가까이 고생해서 번 돈을 다 날린다"고 거들었고, 스튜디오는 웃음바다가 됐다.

신기루는 최근 몸무게 108kg임을 솔직하게 밝히며 특유의 자기 고백 개그로 사랑받고 있다. 그는 "요요 위약금 계산해보니 답이 안 나왔다"며 현실적인 이유로 수억 제안을 뿌리쳤다고 덧붙였다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌 3살 딸, 말문 트이자 父 얼굴 걱정..."아빠 어디 아파?" ('이민정 MJ')

2.

장수원, '유난 육아' 논란에 결국 풀영상 공개…"아내 운 거 아냐, 편집 오해"

3.

故 김새론 오늘(16일) 1주기…절친 이영유, 납골당서 "우리 론이 평생 사랑해"

4.

신기루, 서장훈과 '스캔들'에 불편..."나만 보면 바들바들 떨어"

5.

박정민, '퇴사' 충주맨과 약속 지켰다…'휴민트' 1인 무대인사 뜨거운 열기

연예 많이본뉴스
1.

이병헌 3살 딸, 말문 트이자 父 얼굴 걱정..."아빠 어디 아파?" ('이민정 MJ')

2.

장수원, '유난 육아' 논란에 결국 풀영상 공개…"아내 운 거 아냐, 편집 오해"

3.

故 김새론 오늘(16일) 1주기…절친 이영유, 납골당서 "우리 론이 평생 사랑해"

4.

신기루, 서장훈과 '스캔들'에 불편..."나만 보면 바들바들 떨어"

5.

박정민, '퇴사' 충주맨과 약속 지켰다…'휴민트' 1인 무대인사 뜨거운 열기

스포츠 많이본뉴스
1.

"울지마! 람보르길리...넌 최고야!" 1000m서 또 넘어진 김길리, 우여곡절 끝 銅...생중계 인터뷰中 폭풍눈물[밀라노 스토리]

2.

"박지성, 또 피를로 잡으러 밀라노 왔나" 쇼트트랙 김길리 동메달 '깜짝 직관→태극기 응원' 포착

3.

'본인은 탈락했은데 이렇게 밝게 웃다니...' 밀라노 도착 후 가장 밝은 미소로 김길리 위로한 최민정[밀라노LIVE]

4.

20년 만에 金 도전 청신호! "예상한대로 흘러갔다" 이준서의 자신감→"토리노 기억 되찾겠다" 임종언 단단한 각오[밀라노 현장]

5.

[공식발표]"최민정 등 韓선수 3명→中선수 소개" 논란 일파만파→캐나다 공영방송, 정정보도문 올렸다...대한체육회X캐나다문화원 기민한 대응[밀라노 속보]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.