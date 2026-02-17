한혜진 "카메라 꺼지고 탁재훈에 플러팅"...충격의 셀프 폭로 ('아니근데진짜')

[스포츠조선 정안지 기자] 모델 한혜진이 "탁재훈에 카메라 꺼지고 플러팅 했다"라고 셀프 폭로해 그 사연에 궁금증을 자아냈다.

17일 SBS 측은 "한혜진, 탁재훈에게 카메라 꺼진 뒤 은밀하게 플러팅♥"이라는 제목으로 '아니근데진짜' 예고편을 공개했다.

이날 한혜진이 게스트로 출연한 가운데 한혜진은 탁재훈을 향해 "그래서 그때 내가 카메라 꺼지고 플러팅 해드렸지 않냐"라고 말해 모두를 놀라게 했다.

이를 들은 탁재훈은 "이런 게 사람을 미치게 한다"라고 해 웃음을 안겼다.

이에 이수지는 "그렇게 플러팅을 했던 거면 탁재훈이랑 카이 중 누가 더 이상형에 가깝냐"고 물었고, 한혜진은 고민도 하지 않은 채 "이쪽(카이)이 더 가깝다"라고 말해 폭소를 자아냈다. 이어 한혜진은 "정신 안 차리냐"라고 했고, 이수지는 "오늘 피 튀기겠다"라고 해 웃음을 자아냈다.


또한 이상민은 "혜진이가 지금까지 결혼 못 한 이유가 있더라"고 했고, 탁재훈은 "현실적으로 조금 솔직해져 보자"라고 했다. 그러자 한혜진은 "삐 처리해달라"고 요청한 뒤, 무언가를 말해 모두를 충격에 빠트렸다.

이에 한혜진이 어떠한 이야기를 했을지 궁금증을 자아낸 가운데 탁재훈은 "이거 다 이야기하고 다닐 거다"라고 장난을 쳤다. 그러자 한혜진은 "슬슬 짜증 나려고 한다"라면서 작은 화분을 들었고, 놀란 탁재훈은 황급히 "아니다"라고 외쳐 폭소를 자아냈다.

