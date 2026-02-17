팬 차별 논란 재소환… 장현승 ‘A/S 팬사인회’서 고개 숙였다
[스포츠조선 조민정 기자] 가수 장현승이 과거 팬사인회 태도 논란을 정면으로 마주했다. 상처를 받았던 팬들과 직접 만나 사과하며 진솔한 시간을 가졌다.
16일 공개된 유튜브 채널 'MMTG 문명특급'에는 '장현승이 달라졌다 [장현승 A/S 팬사인회 2화]'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 장현승은 과거 팬사인회에서 불거졌던 태도 논란과 관련해 직접 사연을 듣고 해명과 사과를 전했다.
한 팬은 이틀 연속 팬사인회에 참석했던 경험을 털어놨다. 첫날 아침 메뉴를 묻자 장현승이 "국밥류가 좋다"고 답했는데, 다음 날 국밥을 먹고 왔다고 말하자 "국밥은 무거워서 싫고 샌드위치가 좋다"고 말했다는 것. 팬은 "질문에 고민하는 시간을 갖고 답해주길 바란다"고 전했다.
또 다른 팬은 "좋아하는 아이스크림 맛을 물었는데 저를 보지 않고 '저 아이스크림 안 먹어요'라고 했다"고 고백했다. 이후 장현승이 해당 아이스크림을 먹는 사진을 올렸다고 덧붙이며 당시의 상처를 전했다.
처음 덕질과 첫 사인회였다는 팬도 등장했다. 손거울을 선물로 준비했지만 "잘생겼다"는 말에도 아무 반응이 없었고, 거울을 무표정으로 밀어놓았다는 후기가 이어졌다. "절 보는 눈빛이 차가웠다"는 고백에 현장은 숙연해졌다.
장현승은 각 사연을 들은 뒤 "미안하다"고 사과했다. 팬들과 눈을 맞추며 대화를 나눴고, 포옹으로 진심을 전했다. 그는 편지를 낭독하고 퇴근길 이벤트를 준비하는 등 달라진 모습으로 소통했다.
