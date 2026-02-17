[공식]아이유♥변우석, 설 인사도 ‘부부 케미’…‘21세기 대군부인’ 4월 출격

기사입력 2026-02-17 09:40


[공식]아이유♥변우석, 설 인사도 ‘부부 케미’…‘21세기 대군부인’ 4…

[스포츠조선 조민정 기자] 아이유와 변우석이 설을 맞아 시청자들에게 특별한 인사를 전했다. 오는 4월 첫 방송을 앞둔 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'을 향한 기대감도 함께 끌어올렸다.

'21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 것을 가졌지만 평민 신분인 재벌 여자와, 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없는 남자의 신분 타파 로맨스를 그린 작품이다. 아이유는 재벌 성희주 역을, 변우석은 왕실의 차남 이안대군 역을 맡아 부부 호흡을 맞춘다.

공개된 설 인사 영상에는 극 중 대군 부부를 연상케 하는 두 사람의 다정한 케미가 담겼다. 환한 미소로 시청자들에게 새해 인사를 건네는 모습이 설렘을 자아낸다.

아이유는 "2026년엔 지치지 않는 말의 열정처럼 에너지 넘치고 몸도 튼튼, 마음도 튼튼한 한 해 되시길 기원한다"며 센스 있는 덕담을 전했다. 변우석 역시 "여러분 가정에 웃음과 행복이 가득한 2026년이 되시길 바란다"고 덧붙였다.

이어 두 사람은 "오는 4월 '21세기 대군부인'으로 찾아뵐 예정이니 조금만 기다려 달라. 새해 복 많이 받으세요"라고 전해 기대를 높였다.

설 연휴를 맞아 전한 두 배우의 훈훈한 메시지에 팬들의 반응도 뜨겁다. '21세기 대군부인'은 오는 4월 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이호선, '운명전쟁49' 1회 만에 하차 "평생 기독교인, 내가 나설 길 아냐"[전문]

2.

노유정, 미녀 개그우먼→설거지 알바...이혼·해킹 피해 후 생활고 ('당신이 아픈 사이')

3.

장수원, '유난 육아' 논란에 결국 풀영상 공개…"아내 운 거 아냐, 편집 오해"

4.

'암 극복' 초아, 출산 앞두고 안타까운 소식 "출혈로 병원行, 코피까지"

5.

래퍼 바스코, 두 번째 이혼 발표..법원 앞 "두번 다시 안와, 진짜 마지막" 쿨한 이별

연예 많이본뉴스
1.

이호선, '운명전쟁49' 1회 만에 하차 "평생 기독교인, 내가 나설 길 아냐"[전문]

2.

노유정, 미녀 개그우먼→설거지 알바...이혼·해킹 피해 후 생활고 ('당신이 아픈 사이')

3.

장수원, '유난 육아' 논란에 결국 풀영상 공개…"아내 운 거 아냐, 편집 오해"

4.

'암 극복' 초아, 출산 앞두고 안타까운 소식 "출혈로 병원行, 코피까지"

5.

래퍼 바스코, 두 번째 이혼 발표..법원 앞 "두번 다시 안와, 진짜 마지막" 쿨한 이별

스포츠 많이본뉴스
1.

"박지성, 또 피를로 잡으러 밀라노 왔나" 쇼트트랙 김길리 동메달 '깜짝 직관→태극기 응원' 포착

2.

日 제압하고, 中까지 격파! '컬링계 아이돌' 한국 여자 컬링 '5G', 중국전 10-9 극적 승리...2연승 질주[밀라노 현장]

3.

"울지마! 람보르길리...넌 최고야!" 1000m서 또 넘어진 김길리, 우여곡절 끝 銅...생중계 인터뷰中 폭풍눈물[밀라노 스토리]

4.

'본인은 탈락했은데 이렇게 밝게 웃다니...' 밀라노 도착 후 가장 밝은 미소로 김길리 위로한 최민정[밀라노LIVE]

5.

20년 만에 金 도전 청신호! "예상한대로 흘러갔다" 이준서의 자신감→"토리노 기억 되찾겠다" 임종언 단단한 각오[밀라노 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.