조정석♥거미 둘째 딸 공개됐다 "신생아인데 너무 예뻐" ('틈만나면,')

17일 방송된 SBS 예능프로그램 '틈만 나면,'에서는 정상훈, 지예은이 게스트로 출연했다.
'SNL코리아' 선후배 사이인 정상훈과 지예은. 정상훈은 "예전하고 달라진 거 같다. 신인 때 모 습하고"라며 "차에서 기다리다가 예은이가 왔길래 반가워서 '예은아' 하니까 창문 내리고 손만 내밀더라"라고 지예은을 폭로했다. 이에 놀란 지예은은 "오해하신다. 제가 신발 신고 있었다. 급하게 인사는 해야 하니까"라며 "제 성격 아시지 않냐"고 해명했다.
하지만 정상훈은 "재석이 형이었어 봐. 똑같이 할 거냐"고 물었고 지예은은 "똑같이 할 거다. 선배님 그거 자격지심이다. 전 똑같다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.
버스타고 틈 친구를 만나러 간 네 사람. 빈 자리가 보이자 유재석과 유연석은 자리를 찾아 앉았고 정상훈은 "카메라 다 저쪽으로 가야 되지 않냐"고 이야기하다 "저것도 자격지심이냐"고 물어 웃음을 안겼다.
나란히 앉은 유재석과 정상훈은 절친인 조정석 이야기를 꺼냈다. 유재석은 "정석이 이번에 둘째 딸 낳지 않았냐"고 거미의 출산 소식을 언급했고 정상훈은 "얼굴 봤는데 신생아가 그렇게 예쁘기 힘든데 너무 예뻐서 부럽다"고 언급했다. 정상훈은 "걔는 딸만 둘, 나는 아들만 셋이다. 막내가 이제 3학년 올라가고 첫째가 중학생 되니까 사춘기를 바라보고 있다"며 "저도 사춘기가 세게 온 편이다. 그때 왠지 모르게 달리고 싶어서 자전거 타고 다녔다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
정상훈은 조정석에게 전화를 걸어 "'틈만 나면' 촬영 중이다"라고 이야기를 꺼냈다. 유재석은 "축하한다"고 인사했고 조정석은 "너무 감사하다. 형님이 제일 먼저 연락을 주셔서 역시 재석이 형이다 진짜"라고 고마워했다. 유재석은 "지연이(거미 본명)한테도 너무 축하한다고 꼭 좀 전해줘"라고 밝혔다.
유연석 역시 조정석의 둘째 득녀를 축하했다. 이에 조정석은 "너도 얼른 결혼해라. 연애한다고 비밀로 하지 마라"라고 명절 잔소리를 시작했고 유연석은 "새해 복 많이 받아"라고 잔소리를 차단해 웃음을 안겼다.
전화를 끊은 후 유재석은 "형들 말 좀 들어라"라고 이야기했고 유연석은 "우리 큰아버지도 안 하는 얘기를"이라며 혀를 내둘렀다.