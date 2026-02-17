'정철원 외도 폭로' 김지연, '솔로지옥' 출연 선언 "돌싱 편 지원해볼게"

김지연은 17일 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다. 여러 질문이 오간 가운데 한 팬은 "언니 '솔로지옥' 다시 나가줘"라고 요청했다. 김지연은 '솔로지옥'이 아닌 Mnet '러브캐처'로 얼굴을 알린 바. 하지만 김지연은 "'솔지' 나간 적은 없지만 돌싱 편 편성되면 지원해볼게ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"라고 너스레를 떨었다.
많은 팬들은 김지연에게 공구(공동구매)를 해달라고 요청하기도 했다. 이에 김지연은 "많은 분들이 이렇게 말해주는데 너무 고맙다"면서도 "나도 공구로 좋은 브랜드 좋은 제품 좋은 가격에 가능하면 했을 텐데 아직까진 공구 브랜드라고 해야 하나 아무튼 공구에서만 보이는 브랜드들이나 병행수입 같이 리스크가 있는 업체들만 연락이 와서 내 기준점에 도달 안 되면 돈 많이 번다고 해도 전혀 할 생각이 없다"고 단호하게 이야기했다. 하지만 김지연은 "대신 협업이나 직접 제작 같은 퀄리티 보장되는 기획은 한번씩 해보려고. 서로 좋은 거니까"라고 덧붙였다.
한편, 김지연은 최근 야구선수 정철원과의 이혼을 암시하며 정철원과의 결혼 생활을 폭로했다. 김지연은 "가출 후 일방적으로 양육권을 갖겠다 소송을 거니 엄마로서 이제는 참으면 안 되겠더라"라며 "최대한 힘내서 처음이자 마지막으로 이겨보겠다"고 이혼 소송을 예고했다.
이에 정철원 측은 김지연과 이혼 소송 중임을 인정하며 "아이 아빠로서 책임감 있게 행동할 것이며, 양육권도 최대한 가지고 올 수 있도록, 부모가 이혼 소송을 하고 있지만 아이에게는 부정적인 영향이 안 가도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
정철원 측이 양육권을 갖겠다고 하자 김지연의 법률대리인 측은 "김지연 님은 혼인 이후 어린 아이를 양육하면서도 가정폭력 등으로 지속적인 고통을 받아왔다"며 "최근에는 정철원 선수의 외도가 의심되는 정황에 대해 다수의 제보가 접수되기도 했다"고 밝혀 파장이 일었다.