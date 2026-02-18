황보라, 출산 후 심각해진 건망증 "이름이 생각이 안 나" ('보라이어티')

17일 유튜브 채널 '4년차 초보밤 황보라의 매운맛 고향 방문기'라는 제목의 영상이 게재됐다.
명절 맞이 부산여행을 가기로 한 황보라 가족. 황보라는 "저희는 부산으로 여행을 간다. 가족이 많기 때문에 기차를 탈까 했는데 기차에서 우인이가 왔다 갔다 하는 게 엄두가 안 나고 차로 가는 게 비용적으로 더 저렴할 거 같아서 제 고향인 부산으로 우인이와 처음으로 여행을 가겠다"고 밝혔다.
숙소에 도착해 아들을 재운 황보라는 아들이 깨지 않게 조심스럽게 짐을 풀었다. 황보라는 "대박사건은 우인이 잠바를 하나도 안 가져왔다. 신발도 마찬가지다. 하와이 편이랑 너무 다르게 짐이 너무 없고 지금 생각해보니까 너무 단촐하다"며 "가장 중요한 이 추위에, 겨울 바람에 스키복 하나 가져와서 저거로 단벌신사로 버텨야 될 거 같은 예감이 든다"며 아들이 감기에 걸리지 않게 급하게 외투를 사러 갔다
여행 둘째날 아침, 기분 좋은 아들 우인 군은 강아지풀을 가지고 놀았다. "이게 뭐냐"는 질문에 황보라는 "저게 뭐였더라? 개풀인가? 이름이 생각 안 난다"고 토로했다. 남편 김영훈에게도 물어봤지만 김영훈은 콩나물이라는 엉뚱한 대답을 내놨다. 황보라는 "개방아? 하룻강아지? 아닌데. 이게 뭐더라"라며 건망증으로 계속 단어를 생각해내지 못했다. 결국 누군가 강아지풀이라고 단어를 떠올리고 나서야 황보라는 의문을 해결했다.