황보라, 출산 후 심각해진 건망증 "이름이 생각이 안 나" ('보라이어티')

기사입력 2026-02-18 06:00


황보라, 출산 후 심각해진 건망증 "이름이 생각이 안 나" ('보라이어티…

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 황보라가 출산 후 건망증을 고백했다.

17일 유튜브 채널 '4년차 초보밤 황보라의 매운맛 고향 방문기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

명절 맞이 부산여행을 가기로 한 황보라 가족. 황보라는 "저희는 부산으로 여행을 간다. 가족이 많기 때문에 기차를 탈까 했는데 기차에서 우인이가 왔다 갔다 하는 게 엄두가 안 나고 차로 가는 게 비용적으로 더 저렴할 거 같아서 제 고향인 부산으로 우인이와 처음으로 여행을 가겠다"고 밝혔다.


황보라, 출산 후 심각해진 건망증 "이름이 생각이 안 나" ('보라이어티…
숙소에 도착해 아들을 재운 황보라는 아들이 깨지 않게 조심스럽게 짐을 풀었다. 황보라는 "대박사건은 우인이 잠바를 하나도 안 가져왔다. 신발도 마찬가지다. 하와이 편이랑 너무 다르게 짐이 너무 없고 지금 생각해보니까 너무 단촐하다"며 "가장 중요한 이 추위에, 겨울 바람에 스키복 하나 가져와서 저거로 단벌신사로 버텨야 될 거 같은 예감이 든다"며 아들이 감기에 걸리지 않게 급하게 외투를 사러 갔다

여행 둘째날 아침, 기분 좋은 아들 우인 군은 강아지풀을 가지고 놀았다. "이게 뭐냐"는 질문에 황보라는 "저게 뭐였더라? 개풀인가? 이름이 생각 안 난다"고 토로했다. 남편 김영훈에게도 물어봤지만 김영훈은 콩나물이라는 엉뚱한 대답을 내놨다. 황보라는 "개방아? 하룻강아지? 아닌데. 이게 뭐더라"라며 건망증으로 계속 단어를 생각해내지 못했다. 결국 누군가 강아지풀이라고 단어를 떠올리고 나서야 황보라는 의문을 해결했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전원주, 며느리와 실랑이 끝 대청소..유통기한 10년 식품→300리터 쓰레기 '발칵'

2.

'교통사고 연출 논란' 황보라, 차 방전돼 주차장에 갇혔다 "움직이질 못해"

3.

'재혼' 이다은 母, 뼈 있는 한마디 "남기가 많이 노력하고 사네"

4.

[SC이슈] “설 끝나고 소환” 박나래, 건강 이유로 미룬 경찰 출석 재개한다

5.

'최현석 딸' 최연수, 임신 중 뽐낸 수영복 자태..괌 태교여행 근황

연예 많이본뉴스
1.

전원주, 며느리와 실랑이 끝 대청소..유통기한 10년 식품→300리터 쓰레기 '발칵'

2.

'교통사고 연출 논란' 황보라, 차 방전돼 주차장에 갇혔다 "움직이질 못해"

3.

'재혼' 이다은 母, 뼈 있는 한마디 "남기가 많이 노력하고 사네"

4.

[SC이슈] “설 끝나고 소환” 박나래, 건강 이유로 미룬 경찰 출석 재개한다

5.

'최현석 딸' 최연수, 임신 중 뽐낸 수영복 자태..괌 태교여행 근황

스포츠 많이본뉴스
1.

中 분노 "중국 감독 제정신 아니다", "한국 스파이 아닌가"...'韓 컬링계 아이돌'에 무너졌다, 패배 후 비난 폭주

2.

'악천후 이겨내고 또 메달 도전' 유승은, 슬로프스타일 결선 날짜 확정...18일 진행[밀라노 현장]

3.

'폭설이 또!' 유승은, 스노보드 슬로프스타일 결선, 날씨 문제로 연기[밀라노 현장]

4.

이럴 수가! '이적 후 단 29분 출전' "양민혁은 코번트리에서 사실상 끝" 英해설가의 충격 발언→"램파드 감독도 더이상 그를 신뢰하지 않아"

5.

'손흥민 토트넘 시절 주급 가뿐히 넘었다' 아스널 에이스 사카, 2031년까지 장기 재계약에 주급 5억8000만원으로 수직 상승→구단 최고 대우(BBC)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.