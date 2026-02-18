이지훈♥아야네 딸, 18개월에 매운 짬뽕 먹방 괜찮나 "먹으면 큰일나"

최근 이지훈 아야네 부부의 유튜브 채널 '지아라이프'에서는 '1살 루희의 맵짱 도전기'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이지훈 아야네 부부는 지인에게 선물 받은 볶음짬뽕 밀키트 조리에 나섰다. 아야네는 "내가 이런거 잘 안 사먹는데 선물 받았을 때 한번씩 해먹는데 편하긴 편하더라"라고 밝혔다. 하지만 "나 이런 거 되게 어렵다"며 설명서를 한참 정독했고 이지훈은 "그냥 느낌대로 하면 된다"며 함께 요리에 나섰다.
간편하게 점심을 완성한 두 사람. 이지훈은 "소스 들어가서 매운 짬뽕이 됐다"고 말했고 아야네는 "빨가면 다 '아 매워' 라고 하니까 (루희가) 못 먹는 건 줄 안다. 근데 내가 가끔 루희한테 거짓말하지 않냐. 안 매운 건데 먹으면 안 되니까 매운 거라 하는데 양심에 찔린다. 나중에 가르칠 건데 내가 지금부터 거짓말을 하고 있는 게 양심에 찔리더라. 내가 이래도 되나 싶다"고 토로했다.
아야네는 "하얀 거짓말인데 안 할 수가 없지 않냐. 먹지 말라 해도 통하지가 않는다"고 말했고 이지훈은 "그런 건 융통성 있게 해도 되지 않을까"라고 아야네를 달랬다.
그때 딸 루희 양이 등장했다. 루희 양은 역시나 짬뽕에 관심을 보였고 놀란 아야네는 "그거 먹으면 큰일난다"고 식겁했디ㅏ. 하지만 이지훈은 손에 묻은 소스를 살짝 루희 양에게 먹였다. 소스를 맛본 루희 양에 아야네는 "이제 안 먹어. 매운 거 알아"라고 했지만 루희 양은 계속 짬뽕을 먹으려 했다.
아야네는 "얘는 용감하다. 몇 번이나 맛 보면서"라며 다시 한번 소스를 줬고 루희 양은 아무렇지도 않게 먹었다. 놀란 아야네는 "얘는 매운 거 좀 잘 먹는 거 같다. 이제 하면 안 될 거 같다"고 밝혔다. 루희 양은 짬뽕이 매워 기침을 하면서도 계속 짬뽕을 먹으려고 시도, 결국 면까지 먹었다.