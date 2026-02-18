'흑백요리사2' 요리괴물 "연락多 감사하지만, 지금은 내 일에집중할 때…3월 뉴욕 레스토랑 오픈 준비中"(인생84)

|
[스포츠조선 고재완 기자] 기안84가 넷플릭스 '흑백요리사2'에서 2위를 차지한 '요리 괴물' 이하성 셰프를 집으로 초대했다.
이하성 셰프의 커리어 토크도 이어졌다. 그는 "미국은 제일 처음에 21살 때 갔다"라고 말한 후 '축구를 하다 무릎 십자인대를 다쳤다'는 질문에는 "동네 축구하다가, 아니요(선출 아닙니다)"라고 정리했다. 또 뉴욕에서 "그레머시 터번이라고…미슐랭 원스타 레스토랑"을 언급하며 "비자를 연장해야 되는데 안 돼서 덴마크 갔다가 '제라늄'에서 3개월 동안 무보수로 인턴을 했다. 하루에 한 18시간 정도 일했다"고 했다. 이어 "덴마크가 세금을 40% 떼고 시작한다. 월급이 400만 원, 450만 원…세금 떼니까 250만 원"이라고 했고 기안84가 "캔콜라 하나가 5,000원…6,000원"이라며 놀라자, 이하성 셰프는 "교통비 될 거 없고 밥은 회사에서 먹고…쓸 시간이 없어서"라고 설명했다.
|
|
|
시장성 질문에는 비빔면 쪽에 손을 들었다. 이하성 셰프는 "시장성은 요게 더 있을 것 같아요…사람들이 일단 '그거 뭐야' 하는데 이제 단맛이 감에서 나와"라고 평가했다. 그러면서도 "전 둘 다 맛있습니다"라고 정리했다.
이후 기안84의 요청으로 '추가 라운드'가 열렸다. 감이 떨어진 상황에서 이하성 셰프는 냉장고 재료를 보고 "멜론으로 해 볼까요"라고 즉흥 비빔면을 만들었다. "고추장이 없네요"라고 하더니 "초장 있다…요걸로"라고 방향을 틀었고, "와사비 좀 넣어 볼까요?"라는 제안까지 더했다. 그는 "얼음물에…물기를 꽉 짜 주셔야" 한다며 디테일도 챙겼다.
하지만 최종 평은 엇갈렸다. 기안84는 먹자마자 "와사비가 대박인데"라고 했고, 곧바로 "좀 짜다 그죠?" "멜론향이 많이 나진 않네"라고 짚었다. 이어 "감 비빔면보다 좀 못하는 거 같"다며, "요거 들고 (흑백요리사2) 나갔었으면…탈락했네"라고 농담으로 마무리했다.
끝으로 이하성 셰프는 최근 변화에 대해 "제 삶이 바뀐 건 없어요"라고 했지만, "레스토랑 일 하는게 지금 저한테는 제일 최우선"이라며 "올해는 아마 본업에 충실할 것 같다"고 했다. 기안84는 "미국갈 일 있으면 연락하겠다"고 약속했고, 이하성 셰프는 "꼭 한번 식사하러 와 주십시오"라고 답했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com