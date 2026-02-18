[SC이슈] '환승연애4' 이번에도 환승 실패..'최윤녕 최커' 성백현, 안지현과 ♥열애설

[스포츠조선 문지연 기자] '환승연애4'가 이번에도 '재회연애' 타이틀을 벗지 못했다.

최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 티빙 '환승연애4' 출연자인 성백현과 유명 치어리더 안지현의 열애설이 퍼지는 중이다. 두 사람의 열애설은 안지현의 카카오톡 프로필로 추정되는 사진에서 시작됐다. 해당 프로필에는 안지현과 성백현의 다정한 포즈를 담은 사진들이 다수 담겨 있어 시선을 모은다.

특히 안지현은 성백현과의 기념일을 추측하게 만드는 여러 숫자들을 게시하며 시선을 모았던 바. '♥+50', 'D-11 ♥BH♥', 'D-262 ♥BH♥' 등의 문구들 탓에 두 사람이 실제 연인이 아니냐는 의혹에 힘이 실리는 중이다.

성백현은 '환승연애4'에 출연해 전 연인이던 박현지가 아니라 새로운 인연인 최윤녕과 최종 커플이 되며 눈길을 끌었다. '환승연애4' 측은 두 사람이 방송 이후 만나 데이트를 즐긴 것처럼 보이는 사진을 공개하면서 현실 커플인 것처럼 보여줬으나 사실은 달랐던 것. 최윤녕의 최근 인터뷰 등으로 인해 두 사람이 연인 관계로 발전하지는 않았다는 점이 알려지면서 '환승연애4' 역시 '재회 연애'라는 타이틀에 갇히게 됐다.

'환승연애'는 시즌2를 통해 성해은과 정현규라는 '현커'를 탄생시켜 시청자들에게 큰 화제몰이를 하기도 했지만, 시즌3에서는 출연했던 대부분의 커플이 재회를 하고, 시즌4에서도 재회 커플 외에는 환승 커플이 탄생하지 않아 재미를 반감시켰다는 평이다.

한편 성백현은 '환승연애4' 출연 전 웹드라마 등에 출연했던 경력이 있으며 안지현은 유명 치어리더로서 한국과 대만을 오가며 활동 중이다.


