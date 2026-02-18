"5천만원이나 썼는데 두통이 1년씩 가더라"…안선영, 인생 '최악의 시술' 톱3 공개(이게 바로 안선영)

|
[스포츠조선 고재완 기자] "5000만원이나 썼는데 후회된다."
헤어라인 시술에 대한 후회도 전했다. 당시 유행을 따라 이마 라인을 교정하는 시술을 받았지만, 이식 모발이 자연스럽지 못해 결혼식을 앞두고 큰 스트레스를 받았다는 것. 이후에도 "두통이 1년을 가더라"며 "결국 다시 레이저 제모를 받았다"고 털어놨다. 그는 "하지 말라는 건 안 하는 게 좋다"며 유행에 휩쓸린 선택을 반성했다.
최근 만족도가 높은 시술로는 '콜라겐 재생을 유도하는 주사 시술'을 언급했다. 얼굴뿐 아니라 손에 시술을 받아 "손이 10년은 어려진 느낌"이라고 전했다. 홈쇼핑 생방송을 자주 진행하는 만큼 손 노출이 많은 직업 특성상 큰 도움이 됐다는 것.
리프팅 시술에 대해서도 소신을 밝혔다. 중력으로 처진 피부를 끌어올리는 고출력 리프팅 시술은 "40대 이상이라면 기본 관리처럼 생각한다"고 했다. 다만 "나이에 맞는 자극을 줘야 한다"며 무분별한 시술은 경계했다.
그는 "직업 특성상 몸에 투자를 해야 한다고 생각했다. 잘 쓰면 약, 잘못 쓰면 독"이라며 "백세 시대다. 예뻐지려고가 아니라 현상 유지를 위해 해야 할 게 많다". 무조건 따라 하지 말고, 나이에 맞게, 전문가와 충분히 상담하고 결정하라"고 거듭 강조했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com