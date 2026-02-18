[종합] '월드★' 이병헌도 설날에는 보통 남편과 똑같네…♥이민정 심부름꾼 자처→"쉴 틈이 없어"(이민정MJ)

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 이민정이 설날 전날 시댁을 찾아 전을 부치는 모습을 공개했다. 영상에는 블러 해제된 남편 이병헌이 육아와 각종 집안일을 도맡는 보기 힘든 광경까지 담겨 눈길을 끌었다.
이민정은 지난 15일 자신의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에 '※설날 특집※ 블러 해제된 BH와 함께하는 이민정 시댁방문 2탄. *이번에도 허락받고 찍음'이라는 제목의 영상을 공개했다.
영상에서 이민정은 "방송이 나갈 때쯤이면 설날일 것 같은데요. 저는 설날 전날에 이렇게 전 부치는 모습을 보여드리려고 찍고 있다"며 "저희 어머님 댁에 있다. 어머님이 되게 손님들 오는 걸 좋아하셔서 친구들이나 오빠 친구분들이나 사촌들 다 와서라며, 명절을 크게 보내지 않는 사람들도 함께 모여 전을 부치고 나눠 가져가는 분위기"라고 설명했다.
등장한 이병헌의 어머니는 전 종류에 대해 "우리는 전 종류가 9가지 정도는 되는 것 같아"라고 말했고, 이민정은 "어머님 녹두빈대떡이 먹어보면 진짜 인생 녹두빈대떡"라고 치켜세웠고 전 부치기 과정에서는 "이거는 절대 처음 부치는 사람은 성공할 수 없다는" 등 '뒤집기 난이도'를 언
급하며 웃음을 더했다.
이날 영상의 또 다른 축은 블러 해제된 이병헌이었다. 이민정은 영상 자막과 함께 이병헌이 한 손으로 육아를 하는 장면을 비추며, 전 부치기 중간중간 "병헌이 형 계란 좀 더 해주세요" "병헌 오빠"를 연달아 호출했다. 영상 속 이병헌은 육아뿐 아니라 계란물 만들기, 환기(문 열기), 와인 요청 처리, 전기 문제 상황 대응 등으로 '할 일'이 계속 생기는 모습이 그려졌다.
이어 시어머니는 "옛날에는 '어머나 이병헌 씨 어머니 아니세요?' 이랬는데 요새는 '이민정 씨 시어머니 아니세요?' 그렇게 물어봐 진짜"라고 말했고, 이민정은 "너무 신기해요"라고 답했다. 이어 시어머니가 "우리 며느리가 지금 아주 완전 떴어요"라고 하자, 이민정은 "저는 라이징 스타예요"라고 받아쳤고, 시어머니는 "시어머니 때문에 뜬 거지"라며 눙치기도 했다.
또 영상 후반에는 이민정의 생일을 축하하는 깜짝 이벤트가 펼쳐졌다. 참석자들은 "생일 축하합니다" 노래로 이민정을 축하했고, 영상 자막에는 '퀸 생일: 2월 16일' 문구도 등장했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com