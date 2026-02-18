'56세' 노진원, '딸뻘 여친' 공개하더니..."AI 사진, 재미삼아 올려" 해명

기사입력 2026-02-18 23:19


'56세' 노진원, '딸뻘 여친' 공개하더니..."AI 사진, 재미삼아 …

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 노진원이 딸뻘 여자 친구 사진 공개와 관련해 "AI였다"라고 해명했다.

18일 노진원은 "황당한 해프닝이 벌어졌다. 어제 술자리에서 지인이 만들어준 AI 사진을 내 SNS 재미 삼아 올린 것이 이런 당혹스러운 상황을 만들어버렸다"라며 갑작스럽게 벌어진 상황에 당혹감을 드러냈다.

이날 오전 노진원은 "내게도 이런 날이 온다. 예쁘게 사랑하겠다"라면서 젊은 여성과 다정한 모습의 사진을 게재했다.

이를 본 지인들이 "아빠랑 딸. 어쨌든 잘 어울린다", "손녀와의"라는 등의 댓글을 남기자, 노진원은 "우리 사이를 모독하는 발언은 삼가길 바란다", "손녀? 딸도 아니고?"라고 직접 반박하며 실제 상황처럼 분위기를 만들었다.

이에 해당 게시물은 빠르게 확산했고, '55세 노진원, 미모의 딸뻘 여자 친구 공개', '노진원, 손녀뻘 여친 공개에 AI 의혹까지'라는 제목으로 가사화됐다.

이후 계속해서 해당 게시물이 언급되자, 노진원은 "AI 사진"이라면서 수습에 나섰다.

노진원은 AI 합성 전, 후를 공개한 뒤, "지인들의 댓글에 장난으로 단 나의 답글이 화를 불러일으켰다. 다시 한번 분명히 말씀드리지만 AI다"라고 밝혔다.

그는 "혹시라도 오해하신 분들 있으시면 풀어 주시길 바란다"면서 "기사 쓰신 기자분들한테 일일이 따질 수도 없는 노릇이고. 암튼 무서운 세상이다"라면서 당혹스러운 심경을 전했다.


한편, 1970년생인 노진원은 1991년 영화 '사랑은 지금부터 시작이야'로 데뷔, 이후 영화 '주유소 습격사건', '중독', '미녀는 괴로워', '블랙머니', '소년들' 등과 연극 '연극 '라이어2', '늘근도둑이야기' 등에 출연하며 관객들을 만났다.

