전현무 母, 아들에게 날린 따끔한 일침…"더 조심해라" 현실 직언 (아빠하고)
[스포츠조선 김수현기자] 방송인 전현무가 '연예대상 4번'에도 칭찬에 인색한 어머니에 대해 이야기 했다.
18일 방송된 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 '팝페라 거장' 임형주가 UN 평화 메달, 한미 대통령 표창장, 국민훈장까지 수많은 상장이 놓인 '상장방'을 공개했다.
방송사 연예대상에서 무려 4번의 대상을 수상한 전현무는 "어머님이 뭐라 하셨냐"는 질문에 "엄마도 헬렌킴과 되게 비슷하시다"라며 항상 팩트만 말하는 임형주의 어머니를 보고 이야기 했다.
의외라는 반응에 전현무는 "학교 다닐 때는 보온 도시락을 삼시새끼 챙겨주셨지만 거기까지였다. 내가 대학 들어가서는 안그러셨다. 아들이 약해질까봐 강하게 키우셨다"라 밝혔다.
이어 "좋은 소식 기사가 나고 잘 되고 해도 전혀 (칭찬을 안하셨다). 한 번도 없으셨다"라고 전했다.
전현무는 "'더 조심해라' '네가 잘해서 된 게 아니다'라 하셨다"라 했고 임형주는 "저희 어머니도 똑같다. '올라갈수록 내려가기 십상이다' '항상 겸손해라'라 하신다"라고 공감했다.
하지만 이에 전현무는 "저희 어머니는 그렇게 험한 이야기는 안하셨다"라고 손절해 웃음을 자아냈다.
shyun@sportschosun.com
