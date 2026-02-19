'81세' 선우용여, 옷장 가득 명품옷 쏟아졌다..벤츠·호텔 이어 또 화제

[스포츠조선 김수현기자] 재력으로 화제가 됐던 배우 선우용여가 고가의 명품 옷을 자랑했다.

18일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '드디어 만난 박미선과 선우용여의 눈물나는 설날 밥상 (새우만둣국,멸치감자조림)' 영상이 업로드 됐다.

선우용여는 "옷은 메이커 안 입어도 돼. 동대문에서 사 입어도 깨끗하게만 입으면 돼"라며 연륜이 묻어나는 생각을 밝혔다.

하지만 이에 박미선은 "그렇다고 하시기엔 너무 고급 옷이 많으시다"라 농담해 웃음을 자아냈다.

캐시미어를 입은 선우용여는 "나 비싼 옷 업다. 이거 정말 싸게 산 거다. 아울렛에 가서 샀다. 7만 원이다. 매일 같이 아울렛을 간다"며 "근데 다들 내 건 다 비싼 줄 안다"라고 억울해 했다.

박미선은 "그게 왜 비싸보이냐면 아울렛이든 뭐든 엄마가 소재를 잘 고르시고, 그 다음에 엄마가 하고 나오는 액세서리 이런 걸 좀 고급스럽게 하시니까 전체적으로 부티가 나는 거다"라 했다.

선우용여는 "내가 '순풍 산부인과' 할 때 메이커 옷 하나도 안 입었다. 너 알지 않냐"라 했고 박미선은 "그땐 안입으셨다. 맨날 그냥 협찬 옷만 입으셨다. 옷도 그냥 편하게만 입으셨다"라 공감했다.

"그때는 멋이고 뭐고 없었다"는 박미선에 선우용여는 격하게 공감하며 "돈 벌어야 되니까. 그냥 뭐 일이 들어오는대로 한 거다"라 회상했다.


박미선은 "지금 요새는 엄마가 더 멋쟁이가 되셨다. 저도 엄마처럼 그러려고 한다"라고 끄덕였다.


지금에 와서야 옷 브랜드에 눈을 떴다는 선우용여는 "나 이제 메이커를 알게 됐다. 그래가지고 딸 연제가 자켓을 한 네개 사줬다"고 자랑했다.

바로 수백만 원에서 수천만 원대를 호가한다는 명품 '막스마라'를 샀다고. 선우용여는 "나 막스마라 좋아한다"라 밝혔다.

박미선은 "네 개나? 좀있다 구경해야겠다"라며 눈을 빛냈고 선우용여는 "막스라마인지 모른다"라며 다시 모르는 체를 해 웃음을 자아냈다.

옷장을 연 선우용여는 "이것도 연재가 사준 거다"라며 다른 고가의 명품 자켓도 공개했다. "어울리나 보게 입어봐라"라는 박미선에 선우용여는 "안어울리면 네 거냐?"라고 불안해 해 웃음을 자아냈다.

박미선은 "예쁘다. 이상하게 엄마 옷빨이 좋으시다. 내가 없는 소리가 아니라"라고 칭찬했다.

다른 고가의 명품 브랜드 옷들도 쏟아져나왔다. 박미선은 "이게 엄마들의 로망이다. 왜냐면 니트계의 명품이니까'라며 심플한데 고급진 옷들에 감탄했다.

