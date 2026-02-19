한지민 심장 흔든 박성훈 vs 이기택 ‘미혼남녀’ 매콤 삼각 로맨스 예고
[스포츠조선 조민정 기자] 한지민의 '효율적 연애'가 본격 가동된다.
오는 28일 첫 방송되는 JTBC 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'이 하이라이트 영상을 공개하며 이의영(한지민), 송태섭(박성훈), 신지수(이기택) 사이에 펼쳐질 삼각 로맨스를 예고했다.
영상은 완벽한 커리어우먼 이의영의 일상으로 시작한다. 그러나 "남자친구 없잖아요?"라는 한마디에 연애만큼은 뜻대로 되지 않는 현실이 드러난다. 결혼식 축의금 이야기를 꺼내는 어머니, "연애를 안 하니 일만 하지 않느냐"는 상사, 자연스러운 만남을 고집하는 의영을 타박하는 친구까지, 사방에서 쏟아지는 압박이 이어진다.
결국 소개팅을 선택하지만, 상황은 녹록지 않다. 본인이 더 잘 먹는 소개팅남, "여친 합격"을 선언하는 직설남, 갑자기 뮤즈라고 칭하는 남자까지. 이어지는 소개팅 퍼레이드에 의영은 지쳐간다.
그 순간, 분위기가 반전된다. 목공 스튜디오 대표 송태섭이 등장한다. "좋아하는 일에는 효율을 따지지 않는다"는 말과 함께 "결혼을 전제로 만날 수 있느냐"는 직진 질문으로 설렘을 안긴다.
반대로 연극배우 신지수는 전혀 다른 방식으로 다가선다. 술 한잔을 제안하고 오토바이에 태워 드라이브를 즐기게 하는 등 거침없는 매력으로 의영의 감정을 흔든다.
두 남자의 대면 역시 강렬하다. 송태섭은 일부러 신지수 앞에서 의영과의 키스 사실을 흘리고 신지수는 "쑥맥 같다"고 받아친다. 팽팽한 신경전 속에서 난감해하는 의영의 표정은 본격 삼각 구도의 시작을 알린다.
한편 '미혼남녀의 효율적 만남'은 인위적 만남 속에서 진짜 사랑을 찾아가는 과정을 그린 네이버웹툰 '미혼남녀의 효율적 만남(작가 타리)'을 원작으로 하며 오는 28일 오후 10시 40분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
