윤태화, 결혼 1년 만 이혼 고백…"가장이라 아내 역할 못해"
[스포츠조선 이지현 기자] '미스트롯4'에서 윤태화가 눈물로 이혼 사실을 고백했다. 무대 위에서 처음 꺼낸 개인사에 현장은 숙연해졌고, 그의 절절한 노래는 깊은 울림을 남겼다.
지난 19일 방송된 '미스트롯4' 본선 4차전 '레전드 미션' 2라운드 개인전에서 윤태화는 레전드 가수 최진희의 '참회'를 선곡했다. 무대에 앞서 선곡 이유를 묻는 질문에 그는 조심스럽게 입을 열었다.
윤태화는 "'미스트롯2'를 마치고 결혼을 했지만 1년여의 결혼 생활 끝에 다시 돌아오게 됐다"고 밝히며 이혼 사실을 털어놨다. 이어 "결혼 후에도 어머니를 돌봐야 하는 가장의 상황은 변함이 없었다. 바쁜 일정 속에서 아내로서의 역할을 다하지 못하는 제 모습이 너무 힘들었다"며 "충분히 대화를 나눈 끝에 각자의 삶을 살아가기로 했다"고 설명했다.
그는 인터뷰에서도 당시를 회상했다. "'미스트롯2' 시작할 때 어머니가 쓰러지셔서 많이 힘들었다. 그때 옆에서 힘이 되어준 사람이 지금의 전 남편이었다. 하지만 결혼 후에도 현실은 녹록지 않았다"며 책임감과 미안함 사이에서 갈등했던 시간을 고백했다.
윤태화의 사연은 무대 위에서 더욱 선명하게 드러났다. '참회' 한 소절 한 소절에 지난날의 후회와 이별의 아픔을 눌러 담은 그는 감정을 과하게 쏟아내기보다 절제된 표현으로 진정성을 전했다. 담담하지만 깊게 파고드는 목소리는 관객과 마스터들의 눈시울을 붉혔다.
앞서 그는 미스트롯2에서 마스터 오디션 진에 오르며 최종 13위를 기록한 바 있다. 이후 8세 연상의 비연예인과 결혼을 발표하며 "함께 있을 때 가장 나다워지는 사람"이라고 애정을 드러냈고, 방송에서도 "무명 시절에도 곁을 지켜준 한결같은 사람"이라며 고마움을 전했었다.
