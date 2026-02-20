[SC리뷰]‘우주를 줄게’ 노정의 흔들렸다…배인혁과 어색, 박서함은 정면돌파

기사입력 2026-02-20 08:12


[SC리뷰]‘우주를 줄게’ 노정의 흔들렸다…배인혁과 어색, 박서함은 정면…

[스포츠조선 조민정 기자] tvN 수목드라마 '우주를 줄게'에서 노정의가 배인혁의 고백 이후 복잡해진 감정을 마주했다.

19일 방송된 6회에서는 선태형(배인혁)과 우현진(노정의) 사이에 미묘한 긴장감이 감돌았다. 고백 이후 두 사람은 서로를 의식하며 어색한 기류를 이어갔다. 우현진은 사돈을 남자로 생각해 본 적 없다고 선을 그었지만, 첫사랑 박윤성(박서함)에 대한 질문에는 쉽게 답하지 못했다. 머릿속엔 '우주'와 '정규직 전환'뿐이라며 애써 감정을 부정했지만 혼란은 숨기지 못했다.

우현진의 달라진 태도에 선태형이 먼저 다가섰다. 그는 "난 진심이었어. 근데 아무것도 안 물을 거야"라며 부담을 주지 않겠다고 말했다. 두 사람은 다시 일상으로 돌아가는 듯했지만, 동거 계약 종료 시점이 다가오며 선태형의 마음은 복잡해졌다. 인테리어 공사 연장을 핑계로 집에 더 머물겠다고 제안했고, 우현진은 이를 받아들였다.

그 사이 박윤성의 직진은 본격화됐다. 그는 "사실 좀 신경 쓰였거든. 네가 남자랑 한집에 사는 거"라며 솔직한 감정을 드러냈다. 회식 자리에서는 선태형과 팽팽한 신경전도 벌어졌다. "그냥 직장 상사"라는 선태형의 말에 박윤성은 "남자 아닌 가족"이라 맞받아치며 삼각 구도를 선명하게 만들었다.

엔딩에서는 긴장감이 극대화됐다. 유성빌라에 또다시 수상한 기운이 감돌았고 우현진은 어질러진 집 안에서 누군가를 발견한 뒤 비명을 질렀다.

한편 '우주를 줄게'는 매주 수, 목요일 오후 10시 40분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

윤태화, 8세 연상과 이혼 발표 "1년 살고 각자의 길"(미스트롯4)

2.

'81세' 임현식, 삶의 마지막 준비 "故이순재·김수미 죽음, 남 일 같지 않아" ('특종세상')

3.

'직장암 4기' 이사벨라, 암 폐로 전이→치매 남편 요양원 보냈다 "견디기 힘들어" ('특종세상')

4.

'개코와 이혼' 김수미 "외국 남자도 만날 수 있어, 말 안통하면 공부할 것"

5.

이성호, '어금니 아빠' 사형선고 이유 "판사들 손에 피 안묻히고 싶어해, 용기내 판결"(옥문아)

연예 많이본뉴스
1.

윤태화, 8세 연상과 이혼 발표 "1년 살고 각자의 길"(미스트롯4)

2.

'81세' 임현식, 삶의 마지막 준비 "故이순재·김수미 죽음, 남 일 같지 않아" ('특종세상')

3.

'직장암 4기' 이사벨라, 암 폐로 전이→치매 남편 요양원 보냈다 "견디기 힘들어" ('특종세상')

4.

'개코와 이혼' 김수미 "외국 남자도 만날 수 있어, 말 안통하면 공부할 것"

5.

이성호, '어금니 아빠' 사형선고 이유 "판사들 손에 피 안묻히고 싶어해, 용기내 판결"(옥문아)

스포츠 많이본뉴스
1.

中 폭발! 린샤오쥔 '노메달' 탈락에 "중국 쇼트트랙 위해 모든 걸 바쳤다", "끈기, 노력 인정해야" 오히려 찬사 등장

2.

[속보]"아쉬움의 눈물 펑펑!" '통한의 6엔드' 韓 여자 컬링, 캐나다에 7-10 패배 '4강 진출 실패→올림픽 여정 마무리'

3.

'또다시 국적 변경?' 린샤오쥔, '한국 국적 재취득은 가능할까?' 다시 임효준으로 돌아올 수 있는 방법은 있지만...[밀라노현장]

4.

美 분노! "김연아 金 대놓고 강탈"→눈물 흘리는 선수 보면서 "우리가 유리해" 충격 발언...피겨 여왕의 악몽, 또 구설수

5.

"어떻게 저 몸으로 금메달을" 최가온, 직접 밝혔다→3군데 골절…'천재소녀' 기적의 감동 투혼

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.