[인터뷰②] '휴민트' 류승완 감독 "인신매매 묘사? 일부러 강조NO, 관객 비판도 받아들일 것"

[스포츠조선 안소윤 기자] 류승완 감독이 영화 '휴민트' 속 인신매매 묘사 장면 논란과 관련해 입장을 밝혔다.
류승완 감독은 20일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "저와 제작진도 촬영하면서 굉장히 조심스러운 마음"며 "관객들의 피드백을 받아들여 더 고민해봐야 할 문제라고 생각한다"고 전했다.
11일 개봉한 '휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 담은 영화로, '베테랑' 시리즈, '모가디슈', '밀수' 등을 연출한 류승완 감독이 메가폰을 잡았다.
'휴민트'는 '베를린', '모가디슈'에 이은 류 감독의 해외 로케이션 3부작으로 관객들의 기대를 모았다. 그는 "편집할 때도 그렇고, 각본을 쓸 때도 늘 고민하고 바쁘다. 어떻게 보면 장면 전환을 하는 순간이 가장 영화적인 순간이라고 생각한다"며 "요즘 같은 쇼츠 시대에 관객들과 두 시간을 팽팽하게 밀당할 수 있어야 하지 않나. 그동안 제가 작업하는 방식을 돌이켜보면, 저 스스로를 못 믿어서 끊임없이 괴롭혔던 것 같다"고 털어놨다.
영화에 대한 긍정적인 평가가 이어지는 반면, 아쉬움을 드러내는 목소리도 나왔다. 영화를 본 일부 관객들은 작품 속 일부 장면이 여성 인신매매를 연상시킨다며 문제를 제기하기도 했다. 이에 류 감독은 "제가 '베를린' 때부터 취재할 때 국경지대에서 벌어지고 있는 일들이 영화에서 표현된 것보다 말도 안 되는 일들이 더 많았다"며 "스태프와 했던 이야기도, 이걸 자극적이거나 착취하는 시선으로 다루면 안 된다는 거였다. 실제로 벌어지고 있는 일로 만들었기 때문에, 이 일을 벌이는 시스템과 이런 일이 현재도 발생하고 있다는 걸 보여주는 거에 포커스를 뒀다"고 해명했다.
그러면서 관객들의 피드백을 겸허히 받아들여 더 좋은 작품을 만들기 위해 노력하겠다고 밝혔다. 류 감독은 "촬영 대상과 카메라의 거리를 보시면 상황이 펼쳐지긴 하나, 그것을 일부러 더 강조하는 샷을 찍지는 않았다. 저희도 촬영하면서 되게 조심스러웠다. 관객 분들의 피드백을 듣고 나서 '아 이래서 더 신경을 써야 하는구나' 싶었다. 저를 포함해 제작진이 우리의 의도와 상관없이 더 강하게 받아들이는 시선이 있으니, 더 고민해 봐야 하는 문제라고 생각한다. 그런 이야기를 감사하게 받아들이고 있다"고 전했다.