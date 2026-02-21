'차인표♥' 신애라, 갱년기 우울감 토로…"별일 아닌데 화가 솟구쳐"

'차인표♥' 신애라, 갱년기 우울감 토로…"별일 아닌데 화가 솟구쳐"

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 신애라가 갱년기로 인한 감정 변화를 솔직하게 털어놨다.

20일 유튜브 채널 '신애라이프'에는 '짜증나고 화날 때, 감정 컨트롤 이렇게 해보세요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 신애라는 "요즘 갱년기 때문에 화가 좀 많아진 것 같다"며 "왜 이렇게 별일도 아닌데 짜증이 나고, 화가 나는지 모르겠다"고 고백했다.

이어 "그래서 '나를 좀 다스리자'고 다짐하고 있다"고 덧붙였다.

그는 한 달에 한 번 '연예인 자살 방지' 모임에 참석해 정신건강의학과 교수의 강의를 듣고 있다고 밝혔다.


특히 서울성모병원 교수의 강의가 큰 도움이 됐다며 "전 많이 도움이 됐다. 짜증 나고 속상하고 화날 때 계속 배운 걸 떠올린다"고 말했다.

신애라는 자신만의 감정 조절법으로 '괜별그' 요법을 소개했다. "'괜찮아, 별거 아냐, 그럴 수 있어'를 스스로에게 계속 주입하는 방법"이라며 "이렇게 하면 마음이 조금 가라앉더라"고 설명했다.

최근 갱년기 우울감과 감정 기복을 솔직하게 털어놓은 신애라는 비슷한 고민을 겪는 이들에게 "혼자 힘들어하지 말고, 나를 다스리는 연습을 해보면 좋겠다"고 조언했다.


한편 신애라는 배우 차인표와 결혼해 슬하에 자녀를 두고 있으며, 방송과 유튜브를 통해 활발히 소통을 이어가고 있다.

