이서준, 오늘(22일) 7년 교제한 비연예인과 결혼…'한예종 동기' 이상이도 언급[SC이슈]

기사입력 2026-02-22 11:42


[스포츠조선 정빛 기자] 배우 이서준이 품절남 대열에 합류한다.

이서준은 22일 오후 7년간 교제해 온 연인과 결혼식을 올리고 부부의 연을 맺는다.

앞서 지난 9일 개인 SNS를 통해 직접 결혼 소식을 전하기도 했다. 자필 편지를 공개한 이서준은 "무대 위와 카메라 앞, 그리고 그 너머의 보이지 않는 시간까지 늘 곁을 지켜주신 여러분께 기쁜 소식을 전하고자 펜을 들었다"고 운을 뗐다.

이어 "7년이라는 시간 동안 함께해 온 저의 단짝과 이제는 부부로서 앞으로의 삶을 함께 걸어가려 한다"고 밝혔다.

그러면서 "한 가정의 일원으로, 한층 더 성숙하고 깊이 있는 배우로서 변함없이 성장하는 모습으로 보내주신 사랑에 보답하겠다"고 덧붙였다.

이서준의 결혼 소식은 최근 유튜브 채널 '뜬뜬' 콘텐츠 '핑계고'를 통해서도 언급돼 화제를 모았다. 방송인 남창희의 결혼 날짜가 2월 22일로 알려진 가운데, 배우 이상이가 "사실 내 친구 이서준도 같은 날 결혼한다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

이상이는 이서준과 한국예술종합학교 10학번 동기로 알려졌으며, 두 사람의 예식 시간은 겹치지 않는 것으로 전해졌다.


이서준은 2013년 연극 'Station 2 & 1/2'를 통해 데뷔했다. 이후 영화 '브이아이피', '사냥의 시간', '한산: 용의 출현', '리멤버', 드라마 '두 번은 없다', '슬기로운 의사생활', '마우스', '우월한 하루', '악연' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

