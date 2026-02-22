'연극반 선생님' 된 김태리, 출근 첫날부터 '눈물' 펑펑..'찐친' 최현욱 잔소리 시작('태리쌤')

기사입력 2026-02-22 11:47


[스포츠조선 조지영 기자] '방과후 태리쌤' 김태리가 출근 첫날 멘붕에 빠진다.

22일 저녁 7시 40분에 첫 방송될 tvN '방과후 태리쌤' 1회에서는 방과후 연극반 선생님으로서 초등학생 아이들을 가르치게 된 김태리의 고군분투가 담긴 첫 수업 현장이 공개된다.

문경에 위치한 용흥초등학교에 최초로 방과후 연극반을 개설하게 된 김태리는 연극반에 진심을 다한다. 특히 선생님이 처음인 초보 선생님 김태리가 갑작스럽게 눈물을 보인다고 해 그 이유를 궁금케 한다.

또한 김태리의 일인극도 예고돼 호기심을 자극하고 있다. 김태리가 연극이 처음인 아이들에게 첫인사 겸 연극이 무엇인지 보여주기 위해 일인극을 선보이는 것. 직접 대본을 쓰고, 무한 반복 연습으로 갈고닦은 그녀의 일인극은 아이들에게 어떤 반응을 얻었을지 주목된다.

그런가 하면 방과후 연극반은 곧 있을 학예회 무대에서 공연하는 것을 목표로 진행되는 상황. 연극을 처음 경험해 보는 아이들을 위해 김태리가 열심히 준비한 수업은 무엇일지, 무사히 첫 업무를 마칠 수 있을지 기대되고 있다.

더불어 김태리의 찐친 최현욱이 '감자쌤'으로 합류해 든든함을 더한다. 김태리와 찐친 사이인 최현욱은 함께 숙소 생활하며 따뜻한 우애와 티격태격을 오가는 현실 남매 케미스트리로 보는 재미를 배가시킬 예정이다.

한편, tvN '방과후 태리쌤'은 한 작은 마을 초등학교에 개설된 세상에서 단 하나뿐인 방과후 연극 수업을 다룬 리얼리티 신규 예능 프로그램. 오늘(22일) 저녁 7시 40분에 첫 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

