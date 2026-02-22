'구성환 절친' 이주승, 안타까운 소식..결국 유튜브 접나 "하나라도 터졌다면"

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이주승이 유튜브 시즌1을 마무리하며 잠시 재정비에 들어간다고 밝혔다.
22일 이주승의 유튜브 채널에는 '이주승의 위시리스트는 잠시 쉬어갑니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상 소개글에서 제작진은 "그동안 이주승의 위시리스트를 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 저희는 2026년 2월을 끝으로 시즌을 마무리하게 되었습니다. 더 좋은 콘텐츠로 다시 찾아뵙기 위해 잠시 정비의 시간을 가지려 합니다"고 밝혔다. 이어 "시청해 주신 모든 순간이 저희에게는 큰 힘이었습니다. 더욱 재미있고 진정성 있는 모습으로 다시 인사드리겠습니다"라고 구독자들에게 인사를 전했다.
이어 공개된 영상에서 이주승은 유튜브 제작진과 마지막 식사를 하며 그간의 추억을 되짚었다.
이주승은 "이게 마지막 식사네"라며 아쉬움을 드러냈다. 그는 "지금 돌이켜 보면 최근보다 초반이 더 많이 생각난다. 유튜브를 처음 해봐서 어떻게 해야 할지도 몰랐고, 우리 색깔을 찾아가는 과정이었다"고 회상했다.
아쉬웠던 콘텐츠에 대한 솔직한 고백이 이어졌다. 이주승은 "새벽 1시 기상 미라클 모닝 편은 정말 최선을 다해 웃기려고 했는데 안 터져서 아쉬웠다"고 털어놨다. 이어 허언증 콘셉트, 비수기 관리 비결 등 다양한 시도들이 기대만큼 반응을 얻지 못한 점을 언급하며 "하나라도 크게 터졌으면 더 유지됐을 것"이라고 아쉬움을 드러냈다.
댓글에 대한 애정도 드러냈다. 그는 "한 편 보고 '완전 내 스타일이라 구독한다'는 댓글이 가장 좋다"며 구독자들에게 감사 인사를 전했다.
마지막으로 이주승은 "오늘이 시즌1의 끝이다. 그렇다고 구독 취소는 누르지 말아달라. 방학이라고 생각해달라"며 재치를 보였다. 이어 "1학기 끝났고 2학기 때 뵙겠다. 그동안 사랑해주셔서 감사하다"고 인사를 남겼다.