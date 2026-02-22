랄랄, 눈알 다 터졌다더니…피멍 딛고 미모 반전 "좀 착해진 것도"

랄랄, 눈알 다 터졌다더니…피멍 딛고 미모 반전 "좀 착해진 것도"

[스포츠조선 이지현 기자] 유튜버 랄랄이 눈밑지방 재배치 수술 후 모습을 공개했다.

22일 랄랄은 "눈밑지+코수술 6일차"라며 붓기가 빠진 모습을 공개했다. "좀 더 착해진 것 같기도"라는 랄랄은 붓기가 빠져 한층 매끄러워진 눈매와 또렷해진 옆모습을 자랑했다.

이어 "아직 많이 부었는데"라는 랄랄의 정면 모습 또한 아름다운 미모가 돋보인다. 아직 회복 단계임에도 불구하고 정돈된 얼굴 선은 사뭇 분위기 마저 달라보인다.


앞서 랄랄은 눈밑 지방 재배치와 코 성형 수술을 받았다고 직접 밝히며, 퉁퉁붓고 멍이 든 얼굴을 공개해 화제를 모았다. 당시 그는 "눈밑 지방 재배치는 멍도 안 들고 안 붓는다고 들었는데, 저는 지금 피멍이 들어서 눈알이 다 터졌다"라며 예상보다 심한 붓기와 피멍 상태를 밝히기도.

한편, 랄랄은 지난 2024년 11세 연상의 비연예인과 결혼했으며, 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

