'두 아이 아빠' 쿨 이재훈, 7년 만에 예능 복귀…제주도 '훈반장' 근황
[스포츠조선 이지현 기자] '두 아이 아빠'인 가수 이재훈이 7년 만에 예능에 복귀했다.
22일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 탁재훈의 31년 지기 절친인 이재훈이 깜짝 등장했다.
이날 탁재훈이 사는 제주도 집에는 같은 제주도민인 절친 이재훈이 찾아왔다. "집에서 얼마나 걸렸어?"라고 탁재훈이 묻자, "집에서 7분 정도"라며 이웃주민임을 밝혔다.
특히 무려 7년 만에 예능에 복귀한 이재훈은 제주 살이 14년차다. 또한 제주도에서 도민들을 도우는 봉사활동을 꾸준히 하는 그는 제설작업을 나서서 하는가 하면, 쓰러진 시민을 심폐소생술로 살리기도 하는 등 '훈반장'으로 통한다고.
신동엽 역시 "진짜로 봉사활동을 꾸준히 하고 있다"며 이재훈에 대해 설명을 더했다.
한편 이재훈은 2009년 7세 연하와 결혼해 2010년생 딸과 2013년생 아들을 두고 있으며, 이 사실을 2020년에 뒤늦게 공개해 화제를 모았다.
