[SC리뷰] ‘아기가 생겼어요’ 최종회, 프러포즈→입덧 엔딩…시청률·글로벌 화제성까지 잡았다

기사입력 2026-02-23 08:14


[SC리뷰] ‘아기가 생겼어요’ 최종회, 프러포즈→입덧 엔딩…시청률·글로…

[스포츠조선 조민정 기자] 채널A 토일드라마 '아기가 생겼어요'가 최진혁과 오연서의 결혼과 임신 엔딩으로 유종의 미를 거뒀다.

지난 22일 방송된 최종회에서는 두준(최진혁)과 희원(오연서)이 오해와 갈등을 정리하고 사랑과 일을 모두 잡는 해피엔딩을 맞았다. 두준은 과거의 상처를 마주한 끝에 정음(백은혜)과 화해했고, 세현(장여빈)을 위기에서 구하며 관계의 매듭을 풀었다. 이어 희원에게 "이 손 잡기까지 너무 오래 걸려 미안하다"며 프러포즈를 건넸고, 두 사람은 결혼에 골인했다.

희원 역시 자신의 이름을 건 맥주 브랜드를 론칭하며 커리어에서도 존재감을 드러냈다. 여기에 미란(김다솜)과 민욱(홍종현) 사이에도 긍정적인 기류가 흐르며 또 다른 로맨스를 예고했다.

엔딩은 희원의 내레이션과 함께 입덧 장면으로 마무리됐다. "아기가 생겼다는 건 단순히 새 생명이 온 게 아니라 우리 모두의 삶이 바뀌었다는 것"이라는 고백과 함께 또 한 번의 변수가 암시되며 제목 그대로의 결말을 완성했다.

'아기가 생겼어요'는 하룻밤 일탈에서 시작된 관계가 사랑으로 역주행하는 과정을 그리며 설렘을 자극했다. 과몰입을 부르는 대사와 로맨틱 코미디 특유의 톤, 배우들의 케미가 맞물리며 입소문을 탔다.

성과도 수치로 입증됐다. 국내에서는 방송 첫 주부터 넷플릭스 한국 TOP 5에 진입해 꾸준히 상위권을 유지했고, 시청률 역시 방영 기간 내내 우상향 곡선을 그렸다.

해외 반응도 뜨거웠다. 라쿠텐 비키에서 방영 2주 차 미주·유럽·오세아니아·동남아 지역 시청자 수 기준 주간 1위를 기록했고, 중동과 인도 지역에서도 TOP5를 유지했다. 미국, 브라질, 프랑스, 아랍에미리트, 태국, 필리핀, 싱가포르 등 주요 국가에서도 2주 연속 1위를 차지했다. 일본 OTT 유넥스트에서는 4주 연속 시청 랭킹 1위에 올랐고, 대만 프라이데이 비디오에서는 1월 전체 드라마 부문 2위, 평점 4.8점을 기록했다.

글로벌 인기에 힘입어 최진혁은 라쿠텐 비키가 주최하는 팬 콜 이벤트에 참여해 미주, 유럽, 오세아니아, 인도, 중동, 동남아 등 5개국 팬들과 만날 예정이다.

최진혁, 오연서를 중심으로 한 로코 흥행 공식을 다시 한번 입증한 '아기가 생겼어요'는 지난 22일 종영했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 이진호 "최준희 결혼소식, 외할머니는 뉴스 통해 접한듯…23년 주거침입 신고 사건後 연락 거의 두절"(연예뒤통령)

2.

박나래, 새해 인사하던 여유는 어디로…"일상 무너져 정신적 불안상태"

3.

한지민, 촬영장 '갑질 감독' 폭로...실명 언급에 '긴급 모자이크'

4.

이서준, ♥3살 연하 무용인과 결혼..박소담·이상이·이유영 '한예종' 10학번 총출동

5.

유재석, 지석진 환갑에 '현금 200만 원' 쾌척…'16년 의리' 빛났다

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 이진호 "최준희 결혼소식, 외할머니는 뉴스 통해 접한듯…23년 주거침입 신고 사건後 연락 거의 두절"(연예뒤통령)

2.

박나래, 새해 인사하던 여유는 어디로…"일상 무너져 정신적 불안상태"

3.

한지민, 촬영장 '갑질 감독' 폭로...실명 언급에 '긴급 모자이크'

4.

이서준, ♥3살 연하 무용인과 결혼..박소담·이상이·이유영 '한예종' 10학번 총출동

5.

유재석, 지석진 환갑에 '현금 200만 원' 쾌척…'16년 의리' 빛났다

스포츠 많이본뉴스
1.

역대 최장 미쳤다! 한화, 노시환 11년 307억원 다년계약 전격 완료…"역사적 계약 감사드린다" [공식발표]

2.

한화, 日 꼴찌 지바 롯데에 0-18 참패...에르난데스 152㎞ 호투만 위안[오키나와 현장]

3.

"구위 하나는 역대급" 가라비토 시볼드, 그 수준이 아니다, '평균 190이닝' 에이스가 2선발?

4.

'가상의 류지현호' 키움, KBO 매운 맛 증명! 대만에 13안타 '폭격' 7대2 역전승…연습경기 1승1무 마감

5.

'이럴 수가' 김민재(29, 토트넘)의 EPL 합류→가능성 無…첼시가 여전히 관심 "유럽대항전 여부도 중요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.