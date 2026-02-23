[SC현장] "자다가 가위 눌리기도"…박진희, '붉은 진주'로 강렬 복수극 도전(종합)

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박진희가 '붉은 진주'를 통해 강렬한 복수극의 주인공으로 나선다.
KBS2 새 일일드라마 '붉은 진주' 온라인 제작발표회가 23일 진행됐다. 현장에는 박진희, 남상지, 최재성, 김희정, 김경보, 강다빈, 천희주와 김성근 감독이 참석했다.
'붉은 진주'(극본 김서정, 연출 김성근)는 거짓 신분으로 돌아온 두 여자가 아델 가에 감춰진 죄악과 진실을 밝혀내는 치밀하고 강렬한 복수 연대기를 그린 작품이다. '결혼하자 맹꽁아', '우당탕탕 패밀리'에 이어 새 작품으로 돌아온 김 감독은 "단순한 권선징악을 넘어 두 여자가 자아를 찾아가는 과정을 그렸다"며 "자기 자신을 잃어가면서까지 할 복수는 없다는 메시지를 전달하고자 했다"고 전했다.
사진 제공=KBS
박진희는 극 중 쌍둥이 자매 김명희와 김단희를 1인 2역으로 소화했다. 언니 김명희는 다정한 성품의 간호사였지만 비극적 운명에 휘말리고, 동생 김단희는 언니 사건의 진실을 알게 된 뒤 자신의 인생을 내려놓고 언니의 이름으로 살아가며 처절한 복수의 길을 선택한다.
'태종 이방원' 이후 오랜만에 KBS 안방극장에 돌아온 그는 "일단 역할 자체가 굉장한 서사를 가진 캐릭터라 연기해 보고 싶은 욕심이 들었다. 처음에는 복수극이라고 해서 '매번 일일드라마에서 볼 수 있는 뻔한 스토리가 아닐까' 싶었는데, 대본을 읽고 나서 생각이 바뀌었다. 서로를 계속 의심하고 무엇이 진실일지 밝혀가는 과정이 마치 스릴러 같기도 해서 시나리오 다음 장이 궁금해지더라. 또 일일드라마는 분량이 워낙 많다 보니, 캐릭터에 깊이 몰입할 수 있었다. 촬영이 없는 날에도 대사를 계속 외우다 보니, 자다가 꿈을 꾸기도 했다"고 전했다.
이어 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "같지만 다른 캐릭터를 보여줘야 해서 억양이나 말투, 표정을 어떻게 다르게 할 수 있을지 신경을 많이 썼다. '환골탈태'라는 말처럼 뼈가 바뀌어야 다른 사람처럼 표현이 되지 않겠나. 캐릭터를 고민하면서 재밌기도 하고 짜릿하기도 했다. 또 제가 얼마 전에 편집실에 가서 먼저 봤는데, 생각보다 두 역할을 잘 소화해 낸 것 같아서 뿌듯했다. 고민한 만큼 잘 나온 것 같다"고 만족감을 드러냈다.
사진 제공=KBS
남상지가 연기한 백진주는 과거의 이름과 삶을 모두 버린 채 클로이 리라는 이름으로 새로운 삶을 살아가는 인물이다. 그는 "만약 저에게 진주 같은 상황이 벌어지면 어떨지 생각을 해봤다. 저는 앞으로 남은 삶이 더 중요한 사람이지만, 진주는 자신의 삶보단 가족의 명예와 정의가 더 중요한 사람이다. 그 차이를 알고, 그 인물에 더 가까워지기 위해 물리적인 시간을 많이 필요로 했다"고 말했다. 그러면서 "점점 더 개인의 삶과 행동이 중요시되는 시대이지 않나. 무엇이 옳고 그른지를 떠나, 시청자 분들이 저희 드라마를 보시고 스스로에게 유의미한 질문을 던져보실 수 있었으면 좋겠다"고 바람을 전했다.
최재성은 아델 그룹 회장 박태호 역을, 김희정은 박태호의 아내이자, 아델 갤러리 관장 오정란 역을 맡았다. 김경보는 단희의 조카이자, 아델 그룹 제1 본부장 박민준을, 강다빈은 정란의 아들이자, 아델 그룹 제2 본부장 박현준을, 천희주는 진주의 친구이자, 아델 그룹 팀장 최유나를 연기했다.
남상지, 박진희, 김희정, 최재성(왼쪽부터) 사진 제공=KBS
김경보, 천희주, 남상지, 강다빈(왼쪽부터) 사진 제공=KBS
끝으로 김 감독은 시청자들에게 작품에 대한 기대와 당부의 말을 잊지 않았다. 그는 "배우들의 디테일한 연기하고, 촬영·조명 스태프들이 너무나 훌륭하다"며 "일일극에서 보기 힘든 영상미를 보여드릴 수 있을 것 같아 즐겁게 시청해 주셨으면 좋겠다"고 말했다.