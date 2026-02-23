'우리는 매일매일' 김민재 감독 "이채민 덕분에 감독으로서 복 받았단 생각"

기사입력 2026-02-23 16:23


고 김새론의 유작 '우리는 매일매일'의 언론 시사회 및 기자간담회가 23일 오후 서울 용산구 CGV아이파크몰에서 열렸다. 김민재 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.2.23/

[스포츠조선 안소윤 기자] 김민재 감독이 영화 '우리는 매일매일'을 함께 한 배우 이채민을 칭찬했다.

김민재 감독은 23일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '우리는 매일매일' 언론·배급 시사회에서 "채민이는 호수와 싱크로율 100%이었다"며 "덕분에 감독으로서 너무 즐겁고 행복했다"라고 말했다.

4일 개봉하는 '우리는 매일매일'은 동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 영화다. 모든 것이 혼란스러운 열일곱, 소꿉친구의 갑작스러운 고백으로 시작된 좌충우돌 청춘 로맨스로, 김민재 감독이 메가폰을 잡았다.

연출을 맡은 김 감독은 "처음 웹툰 원작을 봤을 때, 평범하지만 우리가 10대 20대 때 겪었던 게 너무 표현이 잘 돼 있었다"면서 "평양냉면처럼 자꾸 생각나는 영화가 될 수 있지 않을까 싶었다"고 전했다.

또 당시 현장 분위기를 떠올리며 "촬영을 끝낸 지 시간이 꽤 흘러서 배우들이 기억이 가물가물 할 것"이라며 "특히 채민이는 호수와 싱크로율이 100%였다. 촬영장에서 농구 선수 같았다. 일반 사람의 모습이 아니었다. 덕분에 감독으로서 너무 즐겁고 행복했다. 채민이가 잘 되어서가 아니라, 정말 복 받았다는 생각이 들었다"고 극찬했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

