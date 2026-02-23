'우리는 매일매일' 이채민 "故김새론, 나이는 동갑이지만…선배처럼 잘 이끌어줘"

고 김새론의 유작 '우리는 매일매일'의 언론 시사회 및 기자간담회가 23일 오후 서울 용산구 CGV아이파크몰에서 열렸다. 배우 이채민이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.2.23/
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이채민이 '우리는 매일매일'에서 고(故) 김새론과 호흡을 맞춘 소감을 전했다.
이채민은 23일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '우리는 매일매일' 언론·배급 시사회에서 "저와 나이가 동갑인데, 친구처럼 친근하면서도, 선배처럼 저를 잘 이끌어줬다"라고 했다.
4일 개봉하는 '우리는 매일매일'은 동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 영화다. 모든 것이 혼란스러운 열일곱, 소꿉친구의 갑작스러운 고백으로 시작된 좌충우돌 청춘 로맨스로, 김민재 감독이 메가폰을 잡았다.
이채민은 여울(김새론)을 짝사랑하는 소꿉친구 오호수를 연기했다. 그는 "연기를 시작하고 나서 처음으로 교복을 입었던 작품이다. 성인이 되고 다시 교복을 입는 게 어색하고, 어려보이게 잘 나올 수 있을지 걱정도 됐다. 근데 돌이켜 보면 그때가 가장 어렸던 것 같다. 영화에서 농구하는 장면도 많은데, 쉬는 시간에 배우들과 스태프들끼리 모여 농구를 하면서 돈독하게 관계를 쌓았다"고 말했다.
이어 고 김새론과의 호흡을 맞춘 소감을 묻자, 이채민은 "저와 나이가 동갑이었다. (김새론은) 친구처럼 친근하면서도 선배처럼 잘 이끌어줬던 기억이 난다. 저는 되게 많이 부족하고 배워야 했던 시기였는데, 덕분에 많은 걸 얻었다"고 고마움을 표했다.