'우리는 매일매일' 감독 "故김새론, 영화 포스터까지 만들어줘…나에게 최고의 배우"

기사입력 2026-02-23 16:37


'우리는 매일매일' 감독 "故김새론, 영화 포스터까지 만들어줘…나에게 최…
고 김새론의 유작 '우리는 매일매일'의 언론 시사회 및 기자간담회가 23일 오후 서울 용산구 CGV아이파크몰에서 열렸다. 김민재 감독이 고 김새론이 직접 만든 포스터를 들어보이고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com

/2026.2.23/

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '우리는 매일매일'의 김민재 감독이 배우 고(故) 김새론의 연기 열정에 감탄했다.

김민재 감독은 23일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '우리는 매일매일' 언론·배급 시사회에서 "새론이는 저에게 최고의 배우였다"고 했다.

4일 개봉하는 '우리는 매일매일'은 동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 영화다. 모든 것이 혼란스러운 열일곱, 소꿉친구의 갑작스러운 고백으로 시작된 좌충우돌 청춘 로맨스로, 김민재 감독이 메가폰을 잡았다.

특히 '우리는 매일매일'은 2021년 촬영을 마친 작품으로, 고 김새론의 마지막 연기를 볼 수 있다. 김 감독은 "감히 말씀드릴 수 있는 건, 새론이는 저에게 최고의 배우였다. 하나를 이야기해도 두세 가지를 척척 해냈다. 워낙 경력이 있는 배우이니까, 현장에서 동료들과의 호흡도 너무 좋았다. 새론이는 연기를 위해 태어난 배우 같았다. 현장에서 예의도 바르고 아름다운 친구였다. 지금도 함께 있었으면 좋았을 건데, 성장하는 모습을 보지 못해 아쉬움도 크지만 영광스러운 마음도 든다"며 "또 고마웠던 건, 새론이가 작품에 애정을 갖고 포스터도 직접 만들어줬다. 그걸 통해 이 친구의 진정성을 보게 됐다. 제가 더 나이 들어도 영원히 기억에 남지 않을까 싶다"고 그리운 마음을 드러냈다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com





Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조세호, 조폭 연루설로 일 끊긴 근황 "시간 너무 안 가 기타 배워" ('도라이버4')

2.

이소라, 신동엽 의식해 결혼식 불참했다..."생각 깊다" 절친도 인정 (짠한형)

3.

'54세' 캔 배기성 "뇌 기능 떨어져"..청천벽력 진단에 이은비♥ 오열 ('조선의')

4.

'성형 13번' 연예림, 눈 수술 8번에 시력 저하 호소 "의료사고 수준"

5.

[SC이슈] 김지호, 대여책 밑줄 논란→사과문에도 일파만파…"몇년전부터 꾸준히?" "그동안 빌린 책 확인해봐야"

연예 많이본뉴스
1.

조세호, 조폭 연루설로 일 끊긴 근황 "시간 너무 안 가 기타 배워" ('도라이버4')

2.

이소라, 신동엽 의식해 결혼식 불참했다..."생각 깊다" 절친도 인정 (짠한형)

3.

'54세' 캔 배기성 "뇌 기능 떨어져"..청천벽력 진단에 이은비♥ 오열 ('조선의')

4.

'성형 13번' 연예림, 눈 수술 8번에 시력 저하 호소 "의료사고 수준"

5.

[SC이슈] 김지호, 대여책 밑줄 논란→사과문에도 일파만파…"몇년전부터 꾸준히?" "그동안 빌린 책 확인해봐야"

스포츠 많이본뉴스
1.

쏘니한테 지고, 메시 분노 폭발! 심판실까지 쳐들어갔다? 사실무근…MLS 측 "메시, 리그 규정 위반하지 않았어"

2.

'100억 타자' 강백호 보직 확정…사령탑 미소 "연습하는 걸 보니 잘하더라, 그러나" [오키나와 현장]

3.

'307억 vs 1억' 같은 팀, 다른 세상, KBO에 도래한 '올 오어 낫싱'의 시대

4.

"손흥민 떠난 토트넘 '대충격'" 슈퍼컴, 16위 잔류 '희망 고문'! 아스널 22년 만의 EPL 우승…한국인 전멸→황희찬, 울버햄튼 강등 확률 100%

5.

"충격!" '감독 불쌍하다' 손흥민 없는 토트넘 기강 빠졌다…이고르 투도르 지시→미키 판 더 펜 '묵묵부답'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.