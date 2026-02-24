'심현섭♥' 정영림, 하혈하더니..결국 시험관 임신 실패 "나이 너무 많다고" ('조선의')
[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 심현섭, 정영림 부부가 시험관 시술 결과를 듣고 심란해했다.
23일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 심현섭·정영림, 윤정수·원진서, 배기성·이은비 부부가 단체 여행을 떠난 모습이 공개됐다.
세 부부가 즐겁게 식사를 하던 중, 정영림은 양해를 구하고 자리를 떴다. 심현섭은 "시험관을 하고 있기 때문에 아내가 이 시간에 약을 투여한다. 이후 30분간 누워있어야 한다"라고 설명했다.
알고보니 숙소에 오기 전, 정영림은 심현섭에게 "생리대가 필요할 것 같다. 피가 맺히면 안되는데 피가 맺혔다. 피가 나는 걸 막기 위해 호르몬제를 맞은건데..."라며 걱정했던 바.
심현섭은 "작년 겨울에 영림이가 슬픈 얘기를 했다. 시간이 많이 없다고 하더라. (나이가 있으니) 본인의 컨디션을 아는 것 같다"라며 가슴 아파했다. 정영림은 시험관 시술에 집중하고자, 16년간 다닌 학원도 퇴사했다고.
다음날 정영림은 심현섭과 함께 병원으로 가는 길, "배가 아프다. 마음이 힘들어도 (내가 스스로) 무던한 척하려는 건가"라고 털어놨고, 심현섭은 "그런 것 같다. 누가 봐도 힘들어 보인다"라며 아내를 안쓰러워했다.
정영림은 병원에서 검사를 받은 후 "이번엔 임신이 안 됐다"라며 풀이 죽은 모습을 보였다. 이어 "다음 달에 다시 도전해야 한다고 하셔서, 바로 다시 시작해도 되냐니까 시간이 없다고 하셨다. 나이가 너무 들었다고 했다"라며 힘없이 말했다.
