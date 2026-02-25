황보라 "누가 남의 변기를 찍어"…촬영 중 스태프에 '버럭'
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 황보라가 욕실 대청소 도중 스태프를 향해 버럭했다.
24일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '400만 원과 맞바꾼 40년… 초보맘 황보라 살려'라는 제목의 영상이 공개됐다.
이날 황보라는 욕실부터 주방까지 직접 '대환장 대청소'에 돌입했다. 아들 우인이 출산 전 청소 업체를 불렀던 경험을 떠올리며 "청소 비용만 400만 원 들었다. 유리창, 에어컨까지 싹 다 했는데 후회했다. 몸으로 뛰어야겠다고 생각했다"고 털어놨다.
본격적인 욕실 청소가 시작되자 분위기는 더욱 거칠어졌다. 변기와 배수구까지 카메라가 따라붙자 황보라는 "남의 집 변기를 이렇게 찍냐"고 발끈했다.
이어 "누가 남의 변기를 찍어!"라고 외치며 웃음을 자아냈다.
그는 "나는 화장실을 진짜 중요하게 생각한다. 그런데 우리 신랑은 화장실 청소를 안 한다"며 불만도 터뜨렸다. 남편의 면도 찌꺼기를 발견한 뒤에는 "이러니 내가 열을 안 받겠냐"며 분노를 드러냈다.
또 설거지 후 버리지 않은 수세미를 욕실 청소용으로 재활용한다는 알뜰 노하우도 공개했다. 황보라는 "나는 물건을 한 번 사면 잘 안 사는데, 우리 신랑은 뭐만 나오면 다 산다"며 애증 섞인 폭로를 이어갔다.
마지막으로 변기까지 청소를 마친 황보라는 "처음엔 역겨웠다. 그래도 하고 나면 스트레스 풀린다"고 솔직한 속내를 전했다.
narusi@sportschosun.com
