황보라 "누가 남의 변기를 찍어"…촬영 중 스태프에 '버럭'

기사입력 2026-02-25 06:10


황보라 "누가 남의 변기를 찍어"…촬영 중 스태프에 '버럭'

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 황보라가 욕실 대청소 도중 스태프를 향해 버럭했다.

24일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '400만 원과 맞바꾼 40년… 초보맘 황보라 살려'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 황보라는 욕실부터 주방까지 직접 '대환장 대청소'에 돌입했다. 아들 우인이 출산 전 청소 업체를 불렀던 경험을 떠올리며 "청소 비용만 400만 원 들었다. 유리창, 에어컨까지 싹 다 했는데 후회했다. 몸으로 뛰어야겠다고 생각했다"고 털어놨다.

본격적인 욕실 청소가 시작되자 분위기는 더욱 거칠어졌다. 변기와 배수구까지 카메라가 따라붙자 황보라는 "남의 집 변기를 이렇게 찍냐"고 발끈했다.

이어 "누가 남의 변기를 찍어!"라고 외치며 웃음을 자아냈다.


황보라 "누가 남의 변기를 찍어"…촬영 중 스태프에 '버럭'
그는 "나는 화장실을 진짜 중요하게 생각한다. 그런데 우리 신랑은 화장실 청소를 안 한다"며 불만도 터뜨렸다. 남편의 면도 찌꺼기를 발견한 뒤에는 "이러니 내가 열을 안 받겠냐"며 분노를 드러냈다.

또 설거지 후 버리지 않은 수세미를 욕실 청소용으로 재활용한다는 알뜰 노하우도 공개했다. 황보라는 "나는 물건을 한 번 사면 잘 안 사는데, 우리 신랑은 뭐만 나오면 다 산다"며 애증 섞인 폭로를 이어갔다.

마지막으로 변기까지 청소를 마친 황보라는 "처음엔 역겨웠다. 그래도 하고 나면 스트레스 풀린다"고 솔직한 속내를 전했다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정子 '초5' 준후 방 공개, 급이 다른 럭셔리…호텔급 대형 통창→침대 가격만 약 2천만원 '헉'(이민정MJ)

2.

장항준 감독, '경거망동'이 현실로…600만 돌파에 '개명·귀화' 현실 되나

3.

'86세' 전원주, 5백만원 피부 시술 '얼굴 못 알아보겠네'..며느리도 깜짝

4.

조혜련, 자녀 연락 두절설에 솔직 심경 고백..."의연하게 대처"

5.

'흑백2 우승' 최강록 셰프, 모자 집착하는 이유…"머리카락에 힘이 없어, 매생이처럼 붙어있다" 고백(침착맨)

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정子 '초5' 준후 방 공개, 급이 다른 럭셔리…호텔급 대형 통창→침대 가격만 약 2천만원 '헉'(이민정MJ)

2.

장항준 감독, '경거망동'이 현실로…600만 돌파에 '개명·귀화' 현실 되나

3.

'86세' 전원주, 5백만원 피부 시술 '얼굴 못 알아보겠네'..며느리도 깜짝

4.

조혜련, 자녀 연락 두절설에 솔직 심경 고백..."의연하게 대처"

5.

'흑백2 우승' 최강록 셰프, 모자 집착하는 이유…"머리카락에 힘이 없어, 매생이처럼 붙어있다" 고백(침착맨)

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴수가…이강인 PSG 동료, 성폭행 혐의로 프랑스 법정 선다 '혐의 부인'

2.

'오현규 원더골' 하루만 100만 조회수 돌파! 튀르키예 大스타 탄생…시속 122㎞ 슈팅+3경기 3골→"성실하기까지 합니다"

3.

"韓 축구 '21호' 프리미어리거 나오나!" '괴물수비수' 김민재 첼시 러브콜…이적료 3000만 유로 '조정 가능성'

4.

나비효과 미쳤다! 그리즈만의 'MLS 이적'→이강인은 AT마드리드 합류…"시메오네, 그리즈만 공백 LEE로 메운다"

5.

"이사가면 어쩌지" '노시환 307억'에 놀란 가슴, 대한민국 최고 파이어볼러의 두가지 걱정거리

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.