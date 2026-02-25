윤유선, ♥판사 남편의 '피고인 취급'에 황당..."범법자가 말이 많아"

기사입력 2026-02-25 06:01


윤유선, ♥판사 남편의 '피고인 취급'에 황당..."범법자가 말이 많아"

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 윤유선이 판사 출신 남편의 '팩폭'에 당황한 모습을 보였다.

24일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 결혼 25년을 맞아 은혼 여행을 떠난 윤유선, 이성호 부부의 파란만장한 여행기가 공개됐다.

이날 윤유선은 남편 이성호와 식사를 하던 중 "우리 결혼 했을 때 사람들이 '남편이 사과 궤짝에 돈을 갖고 오냐'라고 많이 물어봤다. 그때 만해도 사람들이 그렇게 생각하는 게 진짜 웃겼다. 사과 한 알도 안 들어왔다"라며 웃었다. 이성호는 판사 출신으로, 드라마나 영화에서 주로 봤던 정관계 로비에 대해 궁금증을 드러냈던 것.

윤유선은 또 "옛날에 자기 지갑 옆에 봉투가 있어서 봤더니 백화점 상품권 3장이 들어 있더라. '이거를 누구한테 받았지? 이 사람이?'. 처음에 너무 놀랐는데 30만 원 인줄 알았는데 3만 원이 들어 있었다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

이성호는 "그게 법원에서 명절에 줬던 거다. 근데 당신도 봉투가 있던 이유만으로 이거 누구한테 받았지라고 생각하네"라며 웃었다.


윤유선, ♥판사 남편의 '피고인 취급'에 황당..."범법자가 말이 많아"
이어 이성호는 제작진이 범법행위를 한 적이 있냐는 질문에 "판사 5명이 차를 타고 가다가 신호 위반을 했다. 그래서 농담으로 제 선에서 정리하겠다고 했는데 경찰이 와서 '신호위반 하셨습니다' 그래서 '네 신호위반 맞습니다'라고 했다. 그랬더니 경찰이 '이렇게 바로 인정하시는 분은 처음 봤다'라고 놀라더라"라고 말해 웃음을 자아냈다.

윤유선은 "나도 60km/h 도로에서 과속을 해 딱지가 날라온 적 있다. 그래서 '이렇게 큰 도로에서 60km/h가 뭐야'라고 했더니 남편이 '꼭 범법자들이 말이 많다'라고 하더라"라고 말했고, 이성호는 "범죄자들 중에 인정을 하는 사람이 없다"라고 팩폭을 날려 웃음을 더 했다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정子 '초5' 준후 방 공개, 급이 다른 럭셔리…호텔급 대형 통창→침대 가격만 약 2천만원 '헉'(이민정MJ)

2.

장항준 감독, '경거망동'이 현실로…600만 돌파에 '개명·귀화' 현실 되나

3.

'86세' 전원주, 5백만원 피부 시술 '얼굴 못 알아보겠네'..며느리도 깜짝

4.

조혜련, 자녀 연락 두절설에 솔직 심경 고백..."의연하게 대처"

5.

'흑백2 우승' 최강록 셰프, 모자 집착하는 이유…"머리카락에 힘이 없어, 매생이처럼 붙어있다" 고백(침착맨)

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정子 '초5' 준후 방 공개, 급이 다른 럭셔리…호텔급 대형 통창→침대 가격만 약 2천만원 '헉'(이민정MJ)

2.

장항준 감독, '경거망동'이 현실로…600만 돌파에 '개명·귀화' 현실 되나

3.

'86세' 전원주, 5백만원 피부 시술 '얼굴 못 알아보겠네'..며느리도 깜짝

4.

조혜련, 자녀 연락 두절설에 솔직 심경 고백..."의연하게 대처"

5.

'흑백2 우승' 최강록 셰프, 모자 집착하는 이유…"머리카락에 힘이 없어, 매생이처럼 붙어있다" 고백(침착맨)

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴수가…이강인 PSG 동료, 성폭행 혐의로 프랑스 법정 선다 '혐의 부인'

2.

'오현규 원더골' 하루만 100만 조회수 돌파! 튀르키예 大스타 탄생…시속 122㎞ 슈팅+3경기 3골→"성실하기까지 합니다"

3.

"韓 축구 '21호' 프리미어리거 나오나!" '괴물수비수' 김민재 첼시 러브콜…이적료 3000만 유로 '조정 가능성'

4.

나비효과 미쳤다! 그리즈만의 'MLS 이적'→이강인은 AT마드리드 합류…"시메오네, 그리즈만 공백 LEE로 메운다"

5.

"이사가면 어쩌지" '노시환 307억'에 놀란 가슴, 대한민국 최고 파이어볼러의 두가지 걱정거리

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.