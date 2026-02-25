윤유선, ♥판사 남편의 '피고인 취급'에 황당..."범법자가 말이 많아"
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 윤유선이 판사 출신 남편의 '팩폭'에 당황한 모습을 보였다.
24일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 결혼 25년을 맞아 은혼 여행을 떠난 윤유선, 이성호 부부의 파란만장한 여행기가 공개됐다.
이날 윤유선은 남편 이성호와 식사를 하던 중 "우리 결혼 했을 때 사람들이 '남편이 사과 궤짝에 돈을 갖고 오냐'라고 많이 물어봤다. 그때 만해도 사람들이 그렇게 생각하는 게 진짜 웃겼다. 사과 한 알도 안 들어왔다"라며 웃었다. 이성호는 판사 출신으로, 드라마나 영화에서 주로 봤던 정관계 로비에 대해 궁금증을 드러냈던 것.
윤유선은 또 "옛날에 자기 지갑 옆에 봉투가 있어서 봤더니 백화점 상품권 3장이 들어 있더라. '이거를 누구한테 받았지? 이 사람이?'. 처음에 너무 놀랐는데 30만 원 인줄 알았는데 3만 원이 들어 있었다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
이성호는 "그게 법원에서 명절에 줬던 거다. 근데 당신도 봉투가 있던 이유만으로 이거 누구한테 받았지라고 생각하네"라며 웃었다.
이어 이성호는 제작진이 범법행위를 한 적이 있냐는 질문에 "판사 5명이 차를 타고 가다가 신호 위반을 했다. 그래서 농담으로 제 선에서 정리하겠다고 했는데 경찰이 와서 '신호위반 하셨습니다' 그래서 '네 신호위반 맞습니다'라고 했다. 그랬더니 경찰이 '이렇게 바로 인정하시는 분은 처음 봤다'라고 놀라더라"라고 말해 웃음을 자아냈다.
윤유선은 "나도 60km/h 도로에서 과속을 해 딱지가 날라온 적 있다. 그래서 '이렇게 큰 도로에서 60km/h가 뭐야'라고 했더니 남편이 '꼭 범법자들이 말이 많다'라고 하더라"라고 말했고, 이성호는 "범죄자들 중에 인정을 하는 사람이 없다"라고 팩폭을 날려 웃음을 더 했다.
