유재석, 9살 딸 둔 아빠는 달라...이용진 7살子 돌발문자에 "그럴 수도 있지"('살롱드립')
[스포츠조선 정안지 기자] 개그맨 이용진이 7살 아들이 유재석에 사진을 보냈던 일을 털어놨다.
지난 24일 공개된 유튜브 채널 'TEO 테오'의 웹 예능 '살롱드립'에는 가비와 이용진이 게스트로 출연했다.
이날 이용진은 7살 아들에 대해 "호기심이 많아서 계속 물어본다. 질문 지옥이다"면서 "나 나온 프로그램은 안 보여준다. 하나 잘한 건 지금까지 TV랑 유튜브를 잘 안 보여준 거"라고 했다.
그는 "그래서 내 비밀번호를 아니까 본인이 다 한다. 내가 핸드폰 안 볼 때 본인이 한다"라면 "직업 탐구 학습 만화 'I AM 유재석'이라는 책이 있는데, 재석 선배님이 있으니까 샀다. 재석 선배님 전기문 같은 거다"라면서 자신의 휴대폰을 사용하는 아들의 행동에 황당했던 일을 떠올렸다.
이용진은 "당시 재석 선배님과 '싱크로유'를 하고 있었다. 아들 윤재가 책을 재미있게 보다가 아빠와 같은 프로그램에 나온다는 걸 알게 됐다"며 "아들이 내 핸드폰을 하다가 연락처에서 유재석을 검색해서 찾았다"라고 말해 놀라움을 안겼다.
이어 그는 "이후 재석 선배한테 내 핸드폰 앨범을 눌러서 본인 사진도 아니고 친구 사진을 보냈다"며 "왜 그랬는지는 모르겠다"며 당황했던 당시를 언급했다.
이용진은 "그래서 선배님한테 연락을 드렸다. '진짜 믿기 어려우실 수도 있겠지만 7살 아들이 보낸 사진이다'고 했다"라면서 "재석 선배님이 '그럴 수도 있다. 네가 갑자기 그러진 않았을 거 아니냐'라고 답문이 왔다"라고 해 웃음을 안겼다.
