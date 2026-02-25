[인터뷰①] '파반느' 문상민 "변요한과 동성 키스 후 어색해져, 내 인생에서 가장 진했다"

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 문상민이 영화 '파반느' 속 변요한과의 키스신 비하인드를 전했다.
문상민은 25일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "요한이 형과 키스신 촬영 후 저 때문에 괜히 어색해졌다"며 "물로 가글하는 장면은 저의 애드리브였다"고 했다.
20일 공개된 넷플릭스 영화 '파반느'는 박민규 작가의 소설 '죽은 왕녀를 위한 파반느'를 원작으로 한다. 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 영화로, '삼진그룹 영어토익반', '탈주'의 이종필 감독이 메가폰을 잡았다. 문상민은 무용수의 꿈을 접고 현실을 살아가는 청년 경록을 연기했다.
문상민은 극 중 요한을 연기한 변요한과 동성 키스신을 선보여 화제를 모았다. 이에 그는 "(제 인생에서) 가장 진했던 키스가 아닐까 싶다. 영화에서 굉장히 중요한 장면이었는데, 요한이 형이 용기를 내주셔서 감사했다. 그 이야기의 흐름을 깨는 상황에서 (키스) 시늉만 하면 이상해질 거라고 생각했다"며 "다행히 딱 한 번에 '오케이' 사인을 받았다"고 말했다.
특히 변요한은 제작보고회 당시 "문상민과 키스신 촬영 이후 좀 더 어색해졌다"고 밝혀 웃음을 자아내기도 했다. 문상민은 "형한테 되게 미안한 게, 어색해진 이유가 저 때문인 것 같다. 촬영 이후에 형의 눈을 잘 못 봤다(웃음). 형은 워낙 베테랑이시지 않나. 제가 내외하니까, 형이 '네가 이러면 어색해져'라고 하시더라. 형은 정말 저를 안 보고 계시는 것 같았지만, 다 보고 계셨더라. 저라는 사람에 대해 너무나 잘 알고 계셔서 신기했고, 그만큼 가까워졌다는 생각에 기분이 좋았다"고 전했다. 이어 "요한이 형과 키스신 촬영 후, 제 눈앞에 물이 있어서 본능적으로 마셨고 또 가글까지 해야 할 것 같았다(웃음). 당시 형의 대사도 애드리브였는데, 영화로 보니까 너무 좋았다"고 만족감을 드러냈다.