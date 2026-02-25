영국도 임윤아에 빠졌다..버버리 패션쇼 참석에 시선 집중
[스포츠조선 문지연 기자] 임윤아의 사랑스러움이 영국 런던까지 번졌다.
임윤아는 지난 23일(현지 시간) 영국 런던에서 열린 글로벌 브랜드 '버버리(BURBERRY)'의 2026 겨울 컬렉션 패션쇼에 참석, 발랄하면서도 러블리한 매력을 한껏 발산하며 전 세계 패션 관계자들과 취재진들의 시선을 사로잡았다.
특히 이날 임윤아는 브랜드 특유의 클래식한 무드에 부드러운 컬이 들어간 긴 헤어와 앞머리를 내린 스타일링으로 한층 귀여운 분위기를 완성했으며, 템스강을 배경으로 펼쳐진 포토타임 내내 여유로운 애티튜드와 밝은 미소를 선보이면서 현장의 뜨거운 호응을 불러일으켰다.
또한 임윤아는 글로벌 패션 매거진들의 수많은 인터뷰 요청에 프로페셔널한 면모로 임하며 '글로벌 스타'다운 존재감을 드러냈고, 쇼가 끝난 후에는 버버리의 크리에이티브 디렉터인 다니엘 리(Daniel Lee)와의 만남으로 현장의 이목을 집중시켰다.
무엇보다 지난해 영화 '악마가 이사왔다'와 드라마 '폭군의 셰프'로 연기는 물론 음악, 패션, MC, 광고 등 다양한 분야에서 활약한 임윤아가 2026년에도 패션쇼 참석으로 올라운더의 행보를 보여주고 있는 만큼 앞으로의 활동 역시 기대를 모은다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com
